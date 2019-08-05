На кордоні з Польщею закриють ще один волинський пункт пропуску
Сьогодні, 14:52
У зв'язку з пандемією коронавірусу у світі Україна закриє ще десять пунктів пропуску на державному кордоні, зокрема і у Волинській області.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише "Громадське".
Пропозицію про закриття кордонів на засіданні уряду висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він уточнив, що це пункти пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.
«Тобто фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні, щоб мінімізувати сполучення. Наскільки ми знаємо, вже максимально скоротився потік наших громадян», — зазначив Шмигаль.
Зокрема, закриють такі автомобільні та пішохідні пункти пропуску: Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка та Нові Трояни.
Раніше ми повідомляли, що з 7 квітня на кордоні України працюють лише 19 пунктів пропуску, тобто тепер робочих залишиться тільки 9.
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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише "Громадське".
Пропозицію про закриття кордонів на засіданні уряду висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він уточнив, що це пункти пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.
«Тобто фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні, щоб мінімізувати сполучення. Наскільки ми знаємо, вже максимально скоротився потік наших громадян», — зазначив Шмигаль.
Зокрема, закриють такі автомобільні та пішохідні пункти пропуску: Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка та Нові Трояни.
Раніше ми повідомляли, що з 7 квітня на кордоні України працюють лише 19 пунктів пропуску, тобто тепер робочих залишиться тільки 9.
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Коментарі 1
На кордоні з Польщею закриють ще один волинський пункт пропуску-тобто ягодин?
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