На кордоні з Польщею закриють ще один волинський пункт пропуску





Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише

Пропозицію про закриття кордонів на засіданні уряду висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він уточнив, що це пункти пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.



«Тобто фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні, щоб мінімізувати сполучення. Наскільки ми знаємо, вже максимально скоротився потік наших громадян», — зазначив Шмигаль.



Зокрема, закриють такі автомобільні та пішохідні пункти пропуску: Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка та Нові Трояни.



Раніше ми повідомляли, що з 7 квітня на кордоні України працюють лише 19 пунктів пропуску, тобто тепер робочих залишиться тільки 9.

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Пропозицію про закриття кордонів на засіданні уряду висловив міністр внутрішніх справ. Він уточнив, що це пункти пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.«Тобто фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні, щоб мінімізувати сполучення. Наскільки ми знаємо, вже максимально скоротився потік наших громадян», — зазначив Шмигаль.Зокрема, закриють такі автомобільні та пішохідні пункти пропуску: Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка та Нові Трояни.Раніше ми повідомляли, що з, тобто тепер робочих залишиться тільки 9.

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