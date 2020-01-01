Коронавірусом заразився ще один нардеп
Сьогодні, 15:05
У позафракційного народного депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус COVID-19.
Про це він повідомив у Facebook, додавши, що в четвер, 15 квітня, пройшов тестування на хворобу, - пише Обозреватель.
"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан у нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легенів не визначила відхилень від норми", – написав він.
Новинський зазначив, що лікарі йому порадили кілька днів провести у стаціонарі під наглядом.
"Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", – додав політик.
Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.
При цьому від коронавірусної хвороби вилікувався народний депутат Руслан Горбенко. Також повідомлялося про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова.
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Про це він повідомив у Facebook, додавши, що в четвер, 15 квітня, пройшов тестування на хворобу, - пише Обозреватель.
"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан у нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легенів не визначила відхилень від норми", – написав він.
Новинський зазначив, що лікарі йому порадили кілька днів провести у стаціонарі під наглядом.
"Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", – додав політик.
Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.
При цьому від коронавірусної хвороби вилікувався народний депутат Руслан Горбенко. Також повідомлялося про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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