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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірусом заразився ще один нардеп

Коронавірусом заразився ще один нардеп
У позафракційного народного депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, додавши, що в четвер, 15 квітня, пройшов тестування на хворобу, - пише Обозреватель.

"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан у нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легенів не визначила відхилень від норми", – написав він.

Новинський зазначив, що лікарі йому порадили кілька днів провести у стаціонарі під наглядом.

"Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", – додав політик.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.

При цьому від коронавірусної хвороби вилікувався народний депутат Руслан Горбенко. Також повідомлялося про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова.


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Теги: Вадима Новинський, коронавірус
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