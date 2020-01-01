Коронавірусом заразився ще один нардеп

У позафракційного народного депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус COVID-19.Про це він повідомив у Facebook, додавши, що в четвер, 15 квітня, пройшов тестування на хворобу, - пише Обозреватель."Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан у нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легенів не визначила відхилень від норми", – написав він.Новинський зазначив, що лікарі йому порадили кілька днів провести у стаціонарі під наглядом."Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", – додав політик.Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.При цьому від коронавірусної хвороби вилікувався народний депутат Руслан Горбенко. Також повідомлялося про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова.