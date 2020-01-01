У жінки з Володимира-Волинського виявили вірус COVID-19





Мешканка Володимира – із числа контактних осіб першої хворої на коронавірус, - йдеться на сайті міста Володимира-Волинського.



Станом на 14:00 15 квітня підтверджено 7 випадків COVID-19, серед яких 4 з міста Володимира-Волинського, 3 – з району. Одну людину госпіталізували, її стан лікарі розцінюють як стабільний, середньої важкості.



Решта осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, ознак захворювання не мають. Усім їм зробили забори матеріалу для проведення повторної ПЛР-діагностики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 квітня отримали 1 позитивний результат дослідження, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення вірусу COVID-19, у жінки з міста Володимира-Волинського.Мешканка Володимира – із числа контактних осіб першої хворої на коронавірус, - йдеться на сайті міста Володимира-Волинського.Станом на 14:00 15 квітня підтверджено 7 випадків COVID-19, серед яких 4 з міста Володимира-Волинського, 3 – з району. Одну людину госпіталізували, її стан лікарі розцінюють як стабільний, середньої важкості.Решта осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, ознак захворювання не мають. Усім їм зробили забори матеріалу для проведення повторної ПЛР-діагностики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію