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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У жінки з Володимира-Волинського виявили вірус COVID-19

У жінки з Володимира-Волинського виявили вірус COVID-19
15 квітня отримали 1 позитивний результат дослідження, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення вірусу COVID-19, у жінки з міста Володимира-Волинського.

Мешканка Володимира – із числа контактних осіб першої хворої на коронавірус, - йдеться на сайті міста Володимира-Волинського.

Станом на 14:00 15 квітня підтверджено 7 випадків COVID-19, серед яких 4 з міста Володимира-Волинського, 3 – з району. Одну людину госпіталізували, її стан лікарі розцінюють як стабільний, середньої важкості.

Решта осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, ознак захворювання не мають. Усім їм зробили забори матеріалу для проведення повторної ПЛР-діагностики.

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Теги: жінка, Володимир, COVID-19, коронавірус
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