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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинські медики ще не отримали доплат за роботу з хворими на коронавірус

Волинські медики ще не отримали доплат за роботу з хворими на коронавірус
Працівники Волинської обласної інфекційної лікарні ще не отримали доплат за роботу з хворими на коронавірус. Коли ж заклад отримає гроші, їх обіцяють розподілити між працівниками трьох відділень.

Про розповів головний лікар інфекційної лікарні Руслан Морочковський, інформує Перший.

Нагадаємо, 200% доплати до посадового окладу медикам, які працюють з хворими на коронавірус, обіцяв ще попередній міністр охорони здоров’я Ілля Ємець. Згодом Рада ухвалила відповідний закон, в якому йдеться вже про 300% надбавки. Однак нещодавно уряд розіслав прохання до місцевих рад знайти ці кошти у місцевих бюджетах.

Луцька міська рада, зокрема, виділила понад 1,5 мільйона гривень на доплати медикам. Ще 350 тисяч погодились виділити з обласного бюджету.

Однак, Волинська обласна інфекційна лікарня, в якій перебувають більшість хворих, поки додаткових грошей не отримала.

«Коли отримаємо, будемо розподіляти між лікарями, медсестрами, санітарами, дезінфекторами та водіями, які працюють з хворими на коронавірус. Побачимо, на скільки вистачить грошей. Залежатиме від суми», - каже головний лікар Руслан Морочковський.

Наразі, зі слів очільника закладу, посадовий оклад лікаря вищої категорії – 4 772 гривень, медсестер – 3 600 – 3 800, молодшого медичного персоналу – 2 600 – 2 700 гривень.

Посадовець каже, що поки в трьох відділеннях лікарні перебуває 13 хворих на коронавірус. Більшість з них – у стані середньої важкості, одна жінка перебуває на апараті штучної вентиляції легень.

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Теги: коронавірус, медики, гроші
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