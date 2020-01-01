Волинські медики ще не отримали доплат за роботу з хворими на коронавірус





Про розповів головний лікар інфекційної лікарні Руслан Морочковський, інформує



Нагадаємо,



Луцька міська рада, зокрема, виділила понад



Однак, Волинська обласна інфекційна лікарня, в якій перебувають більшість хворих, поки додаткових грошей не отримала.



«Коли отримаємо, будемо розподіляти між лікарями, медсестрами, санітарами, дезінфекторами та водіями, які працюють з хворими на коронавірус. Побачимо, на скільки вистачить грошей. Залежатиме від суми», - каже головний лікар Руслан Морочковський.



Наразі, зі слів очільника закладу, посадовий оклад лікаря вищої категорії – 4 772 гривень, медсестер – 3 600 – 3 800, молодшого медичного персоналу – 2 600 – 2 700 гривень.



Посадовець каже, що поки в трьох відділеннях лікарні перебуває 13 хворих на коронавірус. Більшість з них – у стані середньої важкості, одна жінка перебуває на апараті штучної вентиляції легень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Волинської обласної інфекційної лікарні ще не отримали доплат за роботу з хворими на коронавірус. Коли ж заклад отримає гроші, їх обіцяють розподілити між працівниками трьох відділень.Про розповів головний лікар інфекційної лікарні, інформує Перший Нагадаємо, 200% доплати до посадового окладу медикам, які працюють з хворими на коронавірус , обіцяв ще попередній міністр охорони здоров’я Ілля Ємець. Згодом Рада ухвалила відповідний закон, в якому йдеться вже про 300% надбавки. Однак нещодавно уряд розіслав прохання до місцевих рад знайти ці кошти у місцевих бюджетах.Луцька міська рада, зокрема, виділила понад 1,5 мільйона гривень на доплати медикам . Ще 350 тисяч погодились виділити з обласного бюджету.Однак, Волинська обласна інфекційна лікарня, в якій перебувають більшість хворих, поки додаткових грошей не отримала.«Коли отримаємо, будемо розподіляти між лікарями, медсестрами, санітарами, дезінфекторами та водіями, які працюють з хворими на коронавірус. Побачимо, на скільки вистачить грошей. Залежатиме від суми», - каже головний лікар Руслан Морочковський.Наразі, зі слів очільника закладу, посадовий оклад лікаря вищої категорії – 4 772 гривень, медсестер – 3 600 – 3 800, молодшого медичного персоналу – 2 600 – 2 700 гривень.Посадовець каже, що поки в трьох відділеннях лікарні перебуває 13 хворих на коронавірус. Більшість з них – у стані середньої важкості, одна жінка перебуває на апараті штучної вентиляції легень.

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