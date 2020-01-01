Скільки заробляють директори луцьких «жеків»

У Луцьку нині є чотири житлово-комунальні підприємства, кожне з яких має керівника та працівників. Директори усіх «жеків» очолюють підприємства уже не один і не два роки.Ми проаналізували, скільки вони заробляють на своїх посадах та які статки декларують.Директор підприємстване задекларував жодної нерухомості у власності - на все у нього лише право користування. Так, родина керівника ЖКП користується будинком площею 221,4 кв.м у селі Липини Луцького району та земельною ділянкою площею 100 кв.м, які є власністю Василя Рижука.У 2019 році директор ЖКП №2 купив автомобіль MAZDA 6 2004 року випуску, який на момент придбання, згідно з декларацією, коштував 35 435 гривень. Щоправда, у 2019 році посадовець також і продав автомобіль за 20 тисяч гривень.За минулий рік Володимир Рижук на посаді директора «жеку» отримав 310 563 гривні зарплати, а це майже 26 тисяч гривень за місяць.Директор підприємтсване має нерухомості у власності. Він задекларував, що має право безоплатного користування будинком площею 157,5 кв.м у Луцьку, який належить Ігорю Юлдашеву. Дружина посадовця Світлана Черниш володіє автівкою Kia Sportage 2017 року випуску, яку вона купили за 649 тис грн.У 2019 році Юлдашев заробив 326 050 гривень, а це понад 27 тисяч за місяць.Директор цього підприємстває співвласником квартири площею 69 кв.м у Луцьку.У 2019 році директор ЖКП №7 заробив на своїй посаді 305 930 гривень, а це приблизно 25 500 гривень за місяць.Директор житлово-комунального підприємстваще не задекларував свої доходи за 2019 рік.