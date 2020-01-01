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Спецтема: Е-декларації: чим багаті волинські посадовці
 

Скільки заробляють директори луцьких «жеків»

Скільки заробляють директори луцьких «жеків»
У Луцьку нині є чотири житлово-комунальні підприємства, кожне з яких має керівника та працівників. Директори усіх «жеків» очолюють підприємства уже не один і не два роки.

Ми проаналізували, скільки вони заробляють на своїх посадах та які статки декларують.

ЖКП №2

Директор підприємства Володимир Рижук не задекларував жодної нерухомості у власності - на все у нього лише право користування. Так, родина керівника ЖКП користується будинком площею 221,4 кв.м у селі Липини Луцького району та земельною ділянкою площею 100 кв.м, які є власністю Василя Рижука.

У 2019 році директор ЖКП №2 купив автомобіль MAZDA 6 2004 року випуску, який на момент придбання, згідно з декларацією, коштував 35 435 гривень. Щоправда, у 2019 році посадовець також і продав автомобіль за 20 тисяч гривень.
За минулий рік Володимир Рижук на посаді директора «жеку» отримав 310 563 гривні зарплати, а це майже 26 тисяч гривень за місяць.

ЖКП №3

Директор підприємтсва Руслан Юлдашев не має нерухомості у власності. Він задекларував, що має право безоплатного користування будинком площею 157,5 кв.м у Луцьку, який належить Ігорю Юлдашеву. Дружина посадовця Світлана Черниш володіє автівкою Kia Sportage 2017 року випуску, яку вона купили за 649 тис грн.

У 2019 році Юлдашев заробив 326 050 гривень, а це понад 27 тисяч за місяць.

ЖКП №7

Директор цього підприємства Микола Гарбарчук є співвласником квартири площею 69 кв.м у Луцьку.

У 2019 році директор ЖКП №7 заробив на своїй посаді 305 930 гривень, а це приблизно 25 500 гривень за місяць.

ЖКП №11

Директор житлово-комунального підприємства Станіслав Потайчук ще не задекларував свої доходи за 2019 рік.

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Теги: ЖКП, жеки, директори, Луцьк, Руслан Юлдашев, зарплата
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