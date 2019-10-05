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Волинянина, який п’яним убив військового, взяли під варту

Волинянина, який п’яним убив військового, взяли під варту
34-річному підозрюваному у вбивстві волинянина обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Нагадаємо, удень 12 квітня 2020 року тричі судимий до цього нетверезий чоловік у власному помешканні у Володимирі-Волинському вдарив ножем у шию товариша, з яким розпивав алкоголь, той помер.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, вбивство, кримінал, прокуратура
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