Волинянина, який п’яним убив військового, взяли під варту





Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.



Нагадаємо, удень 12 квітня 2020 року тричі судимий до цього нетверезий чоловік у власному помешканні у Володимирі-Волинському



Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 34-річному підозрюваному у вбивстві волинянина обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Нагадаємо, удень 12 квітня 2020 року тричі судимий до цього нетверезий чоловік у власному помешканні у Володимирі-Волинському вдарив ножем у шию товариша , з яким розпивав алкоголь, той помер.Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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