Судитимуть волинянина, який встромив ніж у живіт жінки
Сьогодні, 16:50
Судитимуть 41-річного мешканця села Кругель Ковельського району, який ножем поранив 62-річну односельчанку.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Так, увечері 2 лютого 2020 року нетверезий неодноразово судимий до того чоловік у розпал сварки кинувся з ножем на жінку й завдав їй поранення у живіт. На щастя, потерпіла вижила.
А от її кривдника чекає лава підсудних.
Окрім того, за наполегливої позиції прокурорів Ковельської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою 26-річному ковельчанину, який увечері 4 квітня 2020 року поблизу одного із магазинів у Ковелі, вціливши пляшкою в голову, заподіяв тяжкі тілесні ушкодження (відкриту черепно-мозкову травму) 18-річному волинянину.
У цьому провадженні триває досудове розслідуваня.
Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Так, увечері 2 лютого 2020 року нетверезий неодноразово судимий до того чоловік у розпал сварки кинувся з ножем на жінку й завдав їй поранення у живіт. На щастя, потерпіла вижила.
А от її кривдника чекає лава підсудних.
Окрім того, за наполегливої позиції прокурорів Ковельської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою 26-річному ковельчанину, який увечері 4 квітня 2020 року поблизу одного із магазинів у Ковелі, вціливши пляшкою в голову, заподіяв тяжкі тілесні ушкодження (відкриту черепно-мозкову травму) 18-річному волинянину.
У цьому провадженні триває досудове розслідуваня.
Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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