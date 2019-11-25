Судитимуть волинянина, який встромив ніж у живіт жінки

Судитимуть 41-річного мешканця села Кругель Ковельського району, який ножем поранив 62-річну односельчанку.Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Так, увечері 2 лютого 2020 року нетверезий неодноразово судимий до того чоловік у розпал сварки кинувся з ножем на жінку й завдав їй поранення у живіт. На щастя, потерпіла вижила.А от її кривдника чекає лава підсудних.Окрім того, за наполегливої позиції прокурорів Ковельської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою 26-річному ковельчанину, який увечері 4 квітня 2020 року поблизу одного із магазинів у Ковелі, вціливши пляшкою в голову, заподіяв тяжкі тілесні ушкодження (відкриту черепно-мозкову травму) 18-річному волинянину.У цьому провадженні триває досудове розслідуваня.Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.