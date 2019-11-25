вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть волинянина, який встромив ніж у живіт жінки

Судитимуть волинянина, який встромив ніж у живіт жінки
Судитимуть 41-річного мешканця села Кругель Ковельського району, який ножем поранив 62-річну односельчанку.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Так, увечері 2 лютого 2020 року нетверезий неодноразово судимий до того чоловік у розпал сварки кинувся з ножем на жінку й завдав їй поранення у живіт. На щастя, потерпіла вижила.

А от її кривдника чекає лава підсудних.

Окрім того, за наполегливої позиції прокурорів Ковельської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою 26-річному ковельчанину, який увечері 4 квітня 2020 року поблизу одного із магазинів у Ковелі, вціливши пляшкою в голову, заподіяв тяжкі тілесні ушкодження (відкриту черепно-мозкову травму) 18-річному волинянину.

У цьому провадженні триває досудове розслідуваня.

Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, різанина, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишній голова Волиньради хоче очолити Ковельське МТМО
Сьогодні, 17:07
Скільки заробляють директори луцьких «жеків»
Сьогодні, 17:00
Судитимуть волинянина, який встромив ніж у живіт жінки
Сьогодні, 16:50
Волинянина, який п’яним убив військового, взяли під варту
Сьогодні, 16:42
Керівниця пологового будинку може очолити Ковельське МТМО
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Криваве застілля: на Волині судили жінку, яка порізала співмешканця Криваве застілля: на Волині судили жінку, яка порізала співмешканця
25 листопад, 2019, 15:11
На Волині водія, який їздив п`яним, віддали на «перевиховання» колегам На Волині водія, який їздив п`яним, віддали на «перевиховання» колегам
09 квітень, 02:09
Судитимуть волинян, які пограбували чоловіка на вокзалі у Ковелі Судитимуть волинян, які пограбували чоловіка на вокзалі у Ковелі
08 квітень, 16:01
На Волині через оборудку з «євробляхою» судитимуть поліцейського та двох його спільників На Волині через оборудку з «євробляхою» судитимуть поліцейського та двох його спільників
06 квітень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку невідомі в масках представляються фахівцями з дезінфекції та крадуть гроші
Сьогодні, 17:25
 0
Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантину
Сьогодні, 17:22
 0
Попри карантин, у центрі Луцька посеред вулиці продавали молоко
Сьогодні, 17:18
 0
У Луцьку на вулиці Гордіюк невідомі камінням пошкоджують автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:14
 0
Колишній голова Волиньради хоче очолити Ковельське МТМО
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8