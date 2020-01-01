Волинянка відзначила 100-річний ювілей
Сьогодні, 19:40
12 квітня жителька Ковеля Додарук Василина Іванівна відзначила свій 100-й день народження.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
З днем народженням довгожительку вітали рідні, близькі та працівники територіального центру соціального обслуговування м. Ковеля, підопічною якого Василина Іванівна є багато років.
"Дивлячись на цю життєрадісну, привітну жінку, важко повірити, що за її плечима вже стільки прожитих літ. За 100 років Василина Іванівна пройшла нелегкий шлях, проте і досі радує свою сім'ю привітністю та оптимізмом.
Тож бажаємо ювілярці міцного здоров'я, гарного настрою, бадьорості та родинного тепла", - йдеться на сайті.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
З днем народженням довгожительку вітали рідні, близькі та працівники територіального центру соціального обслуговування м. Ковеля, підопічною якого Василина Іванівна є багато років.
"Дивлячись на цю життєрадісну, привітну жінку, важко повірити, що за її плечима вже стільки прожитих літ. За 100 років Василина Іванівна пройшла нелегкий шлях, проте і досі радує свою сім'ю привітністю та оптимізмом.
Тож бажаємо ювілярці міцного здоров'я, гарного настрою, бадьорості та родинного тепла", - йдеться на сайті.
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