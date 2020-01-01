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Волинянка відзначила 100-річний ювілей

Волинянка відзначила 100-річний ювілей
12 квітня жителька Ковеля Додарук Василина Іванівна відзначила свій 100-й день народження.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

З днем народженням довгожительку вітали рідні, близькі та працівники територіального центру соціального обслуговування м. Ковеля, підопічною якого Василина Іванівна є багато років.

"Дивлячись на цю життєрадісну, привітну жінку, важко повірити, що за її плечима вже стільки прожитих літ. За 100 років Василина Іванівна пройшла нелегкий шлях, проте і досі радує свою сім'ю привітністю та оптимізмом.

Тож бажаємо ювілярці міцного здоров'я, гарного настрою, бадьорості та родинного тепла", - йдеться на сайті.


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Теги: ювілей, Волинь, Ковель
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