Волинянка відзначила 100-річний ювілей

Додарук Василина Іванівна відзначила свій 100-й день народження.



Про це йдеться



З днем народженням довгожительку вітали рідні, близькі та працівники територіального центру соціального обслуговування м. Ковеля, підопічною якого Василина Іванівна є багато років.



"Дивлячись на цю життєрадісну, привітну жінку, важко повірити, що за її плечима вже стільки прожитих літ. За 100 років Василина Іванівна пройшла нелегкий шлях, проте і досі радує свою сім'ю привітністю та оптимізмом.



Тож бажаємо ювілярці міцного здоров'я, гарного настрою, бадьорості та родинного тепла", - йдеться на сайті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 квітня жителька Ковелявідзначила свій 100-й день народження.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.З днем народженням довгожительку вітали рідні, близькі та працівники територіального центру соціального обслуговування м. Ковеля, підопічною якого Василина Іванівна є багато років."Дивлячись на цю життєрадісну, привітну жінку, важко повірити, що за її плечима вже стільки прожитих літ. За 100 років Василина Іванівна пройшла нелегкий шлях, проте і досі радує свою сім'ю привітністю та оптимізмом.Тож бажаємо ювілярці міцного здоров'я, гарного настрою, бадьорості та родинного тепла", - йдеться на сайті.

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