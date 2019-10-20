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У Луцьку на вулиці Гордіюк невідомі камінням пошкоджують автівки. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Гордіюк невідомі камінням пошкоджують автівки. ВІДЕО
У Луцьку невідомі камінням пошкоджують автівки, які паркуються у дворі будинку на вулиці Гордіюк, 45.

Про це пише Суспільне Волині.

Власник пошкодженого автомобіля каже, що залишив машину припаркованою у дворі на 10 хвилин.

"Виходжу – камінь біля машини і розбите скло. Я тут не проживаю. Буваю тут раз в тиждень, заїжджаю до знайомого", - говорить чоловік.

Зі слів Максима, який не назвав свого прізвища, він живе в під’їзді, напроти якого хтось псує машини. Чоловік розповідає, що це вже 10-те авто, у яке жбурнули каміння.

На місце події власник автівки викликав поліцію. Зі слів речника поліції області Олега Плазовського, за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.


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Теги: авто, Луцьк, пошкодження
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