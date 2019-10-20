У Луцьку на вулиці Гордіюк невідомі камінням пошкоджують автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:14
У Луцьку невідомі камінням пошкоджують автівки, які паркуються у дворі будинку на вулиці Гордіюк, 45.
Про це пише Суспільне Волині.
Власник пошкодженого автомобіля каже, що залишив машину припаркованою у дворі на 10 хвилин.
"Виходжу – камінь біля машини і розбите скло. Я тут не проживаю. Буваю тут раз в тиждень, заїжджаю до знайомого", - говорить чоловік.
Зі слів Максима, який не назвав свого прізвища, він живе в під’їзді, напроти якого хтось псує машини. Чоловік розповідає, що це вже 10-те авто, у яке жбурнули каміння.
На місце події власник автівки викликав поліцію. Зі слів речника поліції області Олега Плазовського, за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
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Про це пише Суспільне Волині.
Власник пошкодженого автомобіля каже, що залишив машину припаркованою у дворі на 10 хвилин.
"Виходжу – камінь біля машини і розбите скло. Я тут не проживаю. Буваю тут раз в тиждень, заїжджаю до знайомого", - говорить чоловік.
Зі слів Максима, який не назвав свого прізвища, він живе в під’їзді, напроти якого хтось псує машини. Чоловік розповідає, що це вже 10-те авто, у яке жбурнули каміння.
На місце події власник автівки викликав поліцію. Зі слів речника поліції області Олега Плазовського, за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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