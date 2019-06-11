У Луцьку невідомі в масках представляються фахівцями з дезінфекції та крадуть гроші

У Луцьку невідомі особи в масках представляються фахівцями з дезінфекції та крадуть гроші у довірливих містян.Про це повідомив заступник начальника Луцького міськвідділу ГУ Національної поліції у Волинській областіпід час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті мерії.Вчора, 14 квітня, в одному з будинків на вулиці Дубнівській невідомі особи за 50 гривень продезінфікували квартиру лучан та під час роботи прихопили з собою ще 800 гривень, які належали господарям.Лучан закликають бути обачними, не відчиняти двері невідомим особам та не впускати їх до своїх домівок.