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У Луцьку невідомі в масках представляються фахівцями з дезінфекції та крадуть гроші

У Луцьку невідомі в масках представляються фахівцями з дезінфекції та крадуть гроші
У Луцьку невідомі особи в масках представляються фахівцями з дезінфекції та крадуть гроші у довірливих містян.

Про це повідомив заступник начальника Луцького міськвідділу ГУ Національної поліції у Волинській області Юрій Сидорук під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті мерії.

Вчора, 14 квітня, в одному з будинків на вулиці Дубнівській невідомі особи за 50 гривень продезінфікували квартиру лучан та під час роботи прихопили з собою ще 800 гривень, які належали господарям.

Лучан закликають бути обачними, не відчиняти двері невідомим особам та не впускати їх до своїх домівок.

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Теги: шахрайство, Луцьк, маски
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