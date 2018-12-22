У Львові біля лікарні стався вибух, є загиблий





Про це інформує Львівська міська рада, - пише



За попередньою інформацією, на місці події виявили понівечене тіло чоловіка віком близько 40 років. Особу загиблого наразі встановлюють.



Відомо, що чоловік загинув ще до приїзду медиків швидкої допомоги. Його травми були не сумісні зі життям. На місці події нині працюють вибухотехніки та поліцейські.



Причини вибуху встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові вдень 15 квітня біля міської лікарні №5 стався вибух. Від отриманих травм на місці загинув чоловік. Наразі обставини вибуху встановлюються.Про це інформує Львівська міська рада, - пише ТСН. За попередньою інформацією, на місці події виявили понівечене тіло чоловіка віком близько 40 років. Особу загиблого наразі встановлюють.Відомо, що чоловік загинув ще до приїзду медиків швидкої допомоги. Його травми були не сумісні зі життям. На місці події нині працюють вибухотехніки та поліцейські.Причини вибуху встановлюють.

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