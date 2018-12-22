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У Львові біля лікарні стався вибух, є загиблий

У Львові біля лікарні стався вибух, є загиблий
У Львові вдень 15 квітня біля міської лікарні №5 стався вибух. Від отриманих травм на місці загинув чоловік. Наразі обставини вибуху встановлюються.

Про це інформує Львівська міська рада, - пише ТСН.

За попередньою інформацією, на місці події виявили понівечене тіло чоловіка віком близько 40 років. Особу загиблого наразі встановлюють.

Відомо, що чоловік загинув ще до приїзду медиків швидкої допомоги. Його травми були не сумісні зі життям. На місці події нині працюють вибухотехніки та поліцейські.

Причини вибуху встановлюють.

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Теги: Львів, вибух, лікарня
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