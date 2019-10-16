Волинянка з інвалідністю – переможець національного конкурсу «Благодійна Україна-2019»

Ольга Яренчук перемогла у Національному конкурсі «Благодійна Україна-2019». Вона зайняла перше місце у номінації «Благодійність медіа».



Про це у соцмережі Фейсбук повідомив керівник громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» Володимир Кравчук, пише



"Вітаємо! Яренчук Ольгу з перемогою, яка зайняла І-місце в номінації - "Благодійність медіа" в національному конкурсі "Благодійна Україна-2019". Так тримати І до вершин!", - йдеться у дописі.



Яренчук Ольга - прес-секретар громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії», студентка факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, позаштатний кореспондентом газет «Вісті Ковельщини», «Сила духу», «Благовіст». А ще - вона переможниця конкурсу «Краса без обмежень-2019» у номінації «Міс Інтернет».



Володимир Кравчук зазначає, що у зв’язку з пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних заходів в Україні, оголошення переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна–2019» було перенесено в онлайн-режим. Оголосили та привітали цьогорічних переможців 9 квітня 2020 року. Бурштинову статуетку "Ангел добра" вручать після скасування карантину.



На початку квітня Національна експертна рада, із залученими зовнішніми експертами, оцінювали заявки та визначали лауреатів та переможців конкурсу. До Національної експертної ради до керівних органів конкурсу входили Наглядова рада, Медіа рада, Ділова рада та Організаційний комітет.



Ольга Яренчук у коментарях подякувала усім за підтримку, назвавши цю перемогу спільною, та побажала усім здоров'я.



"Найперше хочу подякувати своїй мамі — це моя підтримка та сама рідніша людина. Також, я вдячна долі, що в моєму житті є така людина, як Володимир Аврамович Кравчук голова ГО “Асоціація осіб з інвалідністю “Добродія в дії”, - він по справжньому відкрита, щира, чесна та порядна людина. Кожна перемога — це СПІЛЬНА НАША ПЕРЕМОГА! Дякую оргкомітету Національного конкурсу «Благодійна Україна» за цей чудовий конкурс та за високу оцінку нашої праці. Дякую всім НАШИМ друзям та знайомим за підтримку! Всім бажаю здоров'я, добра та щоб завжди було 36,6! Залишайтесь дома. Бережіть себе та своїх рідних", - зазначила переможниця конкурсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанкаперемогла у Національному конкурсі «Благодійна Україна-2019». Вона зайняла перше місце у номінації «Благодійність медіа».Про це у соцмережі Фейсбук повідомив керівник громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії», пише "КовельPost" "Вітаємо! Яренчук Ольгу з перемогою, яка зайняла І-місце в номінації - "Благодійність медіа" в національному конкурсі "Благодійна Україна-2019". Так тримати І до вершин!", - йдеться у дописі.Яренчук Ольга - прес-секретар громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії», студентка факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, позаштатний кореспондентом газет «Вісті Ковельщини», «Сила духу», «Благовіст». А ще - вона переможниця конкурсу «Краса без обмежень-2019» у номінації «Міс Інтернет».зазначає, що у зв’язку з пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних заходів в Україні, оголошення переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна–2019» було перенесено в онлайн-режим. Оголосили та привітали цьогорічних переможців 9 квітня 2020 року. Бурштинову статуетку "Ангел добра" вручать після скасування карантину.На початку квітня Національна експертна рада, із залученими зовнішніми експертами, оцінювали заявки та визначали лауреатів та переможців конкурсу. До Національної експертної ради до керівних органів конкурсу входили Наглядова рада, Медіа рада, Ділова рада та Організаційний комітет.Ольга Яренчук у коментарях подякувала усім за підтримку, назвавши цю перемогу спільною, та побажала усім здоров'я."Найперше хочу подякувати своїй мамі — це моя підтримка та сама рідніша людина. Також, я вдячна долі, що в моєму житті є така людина, як Володимир Аврамович Кравчук голова ГО “Асоціація осіб з інвалідністю “Добродія в дії”, - він по справжньому відкрита, щира, чесна та порядна людина. Кожна перемога — це СПІЛЬНА НАША ПЕРЕМОГА! Дякую оргкомітету Національного конкурсу «Благодійна Україна» за цей чудовий конкурс та за високу оцінку нашої праці. Дякую всім НАШИМ друзям та знайомим за підтримку! Всім бажаю здоров'я, добра та щоб завжди було 36,6! Залишайтесь дома. Бережіть себе та своїх рідних", - зазначила переможниця конкурсу.

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