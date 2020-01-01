Серед прикордонників – перший випадок коронавірусу





Про це



Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат.



Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19.



Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Державна прикордонна служба України підтримує постійний зв'язок з лікарями для забезпечення військовослужбовця всім необхідним.



Крім того, встановлюється коло всіх осіб з ким прикордонник контактував. Також в підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в т.ч. забезпечені міри по самоізоляції та обсервації персоналу.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший випадок захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби зафіксували сьогодні, 15 квітня.Про це йдеться на сайті Держприкордонної служби України.Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат.Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19.Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Державна прикордонна служба України підтримує постійний зв'язок з лікарями для забезпечення військовослужбовця всім необхідним.Крім того, встановлюється коло всіх осіб з ким прикордонник контактував. Також в підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в т.ч. забезпечені міри по самоізоляції та обсервації персоналу.

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