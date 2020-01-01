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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Серед прикордонників – перший випадок коронавірусу

Серед прикордонників – перший випадок коронавірусу
Перший випадок захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби зафіксували сьогодні, 15 квітня.

Про це йдеться на сайті Держприкордонної служби України.

Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат.

Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19.

Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Державна прикордонна служба України підтримує постійний зв'язок з лікарями для забезпечення військовослужбовця всім необхідним.

Крім того, встановлюється коло всіх осіб з ким прикордонник контактував. Також в підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в т.ч. забезпечені міри по самоізоляції та обсервації персоналу.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: перший випадок, прикордонники, коронавірус
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