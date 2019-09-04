Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського

Днями Волинська область отримала гуманітарну допомогу – тести для виявлення COVID-19, яку надіслав Фондта УПЦ (МП).3000 високоточних тестів-реакцій з Південної Кореї для виявлення COVID-19 передадуть Волинському обласному лабораторному центру, - про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.Нагадаємо, сьогодні у позафракційного народного депутатаCOVID-19.Тож сьогодні, 15 квітня, голова облдержадміністраціїзустрівся із представниками єпархії УПЦ в області, аби подякувати за надану своєчасну допомогу.«Фонд один з перших став надавати допомогу МОЗУ, областям, Штабу по боротьбі з епідемією коронавірусу при Офісі Президента. Доставка сьогоднішньої партії тестів організована по лінії МЗС, за активної участі Посла України в Південній Кореї. Ви знаєте, що зараз медичне обладнання, засоби індивідуального захисту для медиків і звичайних громадян, тест-системи - є особливо дефіцитним товаром у всьому світі, тому тільки злагоджена робота бізнесу і влади дозволить вчасно забезпечити наші лікарні всім необхідним. Дані тести дозволять швидко визначати наявність вірусу в організмі людини і більш ефективно організовувати карантинні заходи, що особливо важливо в умовах пандемії, що розгортається», - сказав очільник області, дякуючи священнослужителям.Духовенство, своєю чергою, висловили сподівання, що невдовзі епідемія скінчиться, а керівництво області продовжить працювати над розвитком Волині.