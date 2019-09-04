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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського

Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського
Днями Волинська область отримала гуманітарну допомогу – тести для виявлення COVID-19, яку надіслав Фонд Вадима Новинського та УПЦ (МП).

3000 високоточних тестів-реакцій з Південної Кореї для виявлення COVID-19 передадуть Волинському обласному лабораторному центру, - про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.

Нагадаємо, сьогодні у позафракційного народного депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус COVID-19.

Тож сьогодні, 15 квітня, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко зустрівся із представниками єпархії УПЦ в області, аби подякувати за надану своєчасну допомогу.

«Фонд один з перших став надавати допомогу МОЗУ, областям, Штабу по боротьбі з епідемією коронавірусу при Офісі Президента. Доставка сьогоднішньої партії тестів організована по лінії МЗС, за активної участі Посла України в Південній Кореї. Ви знаєте, що зараз медичне обладнання, засоби індивідуального захисту для медиків і звичайних громадян, тест-системи - є особливо дефіцитним товаром у всьому світі, тому тільки злагоджена робота бізнесу і влади дозволить вчасно забезпечити наші лікарні всім необхідним. Дані тести дозволять швидко визначати наявність вірусу в організмі людини і більш ефективно організовувати карантинні заходи, що особливо важливо в умовах пандемії, що розгортається», - сказав очільник області, дякуючи священнослужителям.

Духовенство, своєю чергою, висловили сподівання, що невдовзі епідемія скінчиться, а керівництво області продовжить працювати над розвитком Волині.

Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського
Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського
Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського
Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського
Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського


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Теги: тести-реакції, виявлення коронавірусу, лабораторний центр
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