Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського
Сьогодні, 18:38
Днями Волинська область отримала гуманітарну допомогу – тести для виявлення COVID-19, яку надіслав Фонд Вадима Новинського та УПЦ (МП).
3000 високоточних тестів-реакцій з Південної Кореї для виявлення COVID-19 передадуть Волинському обласному лабораторному центру, - про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.
Нагадаємо, сьогодні у позафракційного народного депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус COVID-19.
Тож сьогодні, 15 квітня, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко зустрівся із представниками єпархії УПЦ в області, аби подякувати за надану своєчасну допомогу.
«Фонд один з перших став надавати допомогу МОЗУ, областям, Штабу по боротьбі з епідемією коронавірусу при Офісі Президента. Доставка сьогоднішньої партії тестів організована по лінії МЗС, за активної участі Посла України в Південній Кореї. Ви знаєте, що зараз медичне обладнання, засоби індивідуального захисту для медиків і звичайних громадян, тест-системи - є особливо дефіцитним товаром у всьому світі, тому тільки злагоджена робота бізнесу і влади дозволить вчасно забезпечити наші лікарні всім необхідним. Дані тести дозволять швидко визначати наявність вірусу в організмі людини і більш ефективно організовувати карантинні заходи, що особливо важливо в умовах пандемії, що розгортається», - сказав очільник області, дякуючи священнослужителям.
Духовенство, своєю чергою, висловили сподівання, що невдовзі епідемія скінчиться, а керівництво області продовжить працювати над розвитком Волині.
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3000 високоточних тестів-реакцій з Південної Кореї для виявлення COVID-19 передадуть Волинському обласному лабораторному центру, - про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.
Нагадаємо, сьогодні у позафракційного народного депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус COVID-19.
Тож сьогодні, 15 квітня, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко зустрівся із представниками єпархії УПЦ в області, аби подякувати за надану своєчасну допомогу.
«Фонд один з перших став надавати допомогу МОЗУ, областям, Штабу по боротьбі з епідемією коронавірусу при Офісі Президента. Доставка сьогоднішньої партії тестів організована по лінії МЗС, за активної участі Посла України в Південній Кореї. Ви знаєте, що зараз медичне обладнання, засоби індивідуального захисту для медиків і звичайних громадян, тест-системи - є особливо дефіцитним товаром у всьому світі, тому тільки злагоджена робота бізнесу і влади дозволить вчасно забезпечити наші лікарні всім необхідним. Дані тести дозволять швидко визначати наявність вірусу в організмі людини і більш ефективно організовувати карантинні заходи, що особливо важливо в умовах пандемії, що розгортається», - сказав очільник області, дякуючи священнослужителям.
Духовенство, своєю чергою, висловили сподівання, що невдовзі епідемія скінчиться, а керівництво області продовжить працювати над розвитком Волині.
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