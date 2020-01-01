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Автомобіль волинського підприємця потрапив в аварію

Автомобіль волинського підприємця потрапив в аварію
15-го квітня близько 15:30 трапилася ДТП неподалік Володимира-Волинського на дорозі Н-22.

Зіткнулися два легковики: червона Audi та ВАЗ, пише Буг.

Попередньо відомо, що ВАЗ не надав переваги в русі Audi. На місці події працювала поліція.

У результаті аварії авто дістали значні механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

Як стало відомо виданню, Audi належить підприємцю з міста Нововолинська.

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Теги: аварія, підприємець, Володимир
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