Автомобіль волинського підприємця потрапив в аварію





Зіткнулися два легковики: червона Audi та ВАЗ, пише



Попередньо відомо, що ВАЗ не надав переваги в русі Audi. На місці події працювала поліція.



У результаті аварії авто дістали значні механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.



Як стало відомо виданню, Audi належить підприємцю з міста Нововолинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го квітня близько 15:30 трапилася ДТП неподалік Володимира-Волинського на дорозі Н-22.Зіткнулися два легковики: червона Audi та ВАЗ, пише Буг Попередньо відомо, що ВАЗ не надав переваги в русі Audi. На місці події працювала поліція.У результаті аварії авто дістали значні механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.Як стало відомо виданню, Audi належить підприємцю з міста Нововолинська.

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