Автомобіль волинського підприємця потрапив в аварію
Сьогодні, 18:53
15-го квітня близько 15:30 трапилася ДТП неподалік Володимира-Волинського на дорозі Н-22.
Зіткнулися два легковики: червона Audi та ВАЗ, пише Буг.
Попередньо відомо, що ВАЗ не надав переваги в русі Audi. На місці події працювала поліція.
У результаті аварії авто дістали значні механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
Як стало відомо виданню, Audi належить підприємцю з міста Нововолинська.
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Зіткнулися два легковики: червона Audi та ВАЗ, пише Буг.
Попередньо відомо, що ВАЗ не надав переваги в русі Audi. На місці події працювала поліція.
У результаті аварії авто дістали значні механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
Як стало відомо виданню, Audi належить підприємцю з міста Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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