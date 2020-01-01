Українці, які повертаються додому через «Ягодин», масово відмовляються від обсервації. ВІДЕО





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Нагадаємо, вчора на пункті пропуску "Ягодин" люди влаштували протест проти примусової обсервації.



"Вони обмежували рух транспорту, але поліція втрутилася і в найкоротший термін дорога була розблокована", - розповів начальник управління Нацполіції Волині Юрій Крошко.



Кілька десятків протестувальників перекрили під’їзд до кордону та вимагали від правоохоронців не перешкоджати їм та роз’їхатися по домівках.



"Всі зобов’язуються проходити самоізоляцію вдома, але оскільки вона є обов’язковою обсервація, вживаємо заходів щодо притягнення їх до адмінвідповідальності. Поки що складено 20 таких протоколів, інші люди ідентифіковані і встановлені нами. Будуть вжиті заходи щодо складання протоколів і скерування їх до суду", - зазначив начальник управління НПУ.



Для українців, які повертаються з-за кордону, для обсервації підготували готель поряд з кордоном. 44 номери готові до заселення. Поки вони порожні.



"Оплачуватиме перебування під час обсервації людей держава, також всі матеріали, необхідні для проживаючих. Тобто, маски, рукавиці, всі необхідні засоби", - розповіла адміністраторка готелю Катерина Богдан.



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Сьогодні через "Ягодин" на територію держави повернувся автобус 37 українцями. На обсервацію не пішов жоден із них.



"Я буду в обсервації, я не їду до рідних, я їду в хостел, але там буду в обсервації ближче до сім’ї, розумієте", - розповів житель Київщини Костянтин.



На Волині підготували 9 пунктів для обсервації. Поки, зі слів Леоніда Кирильчука, заступника голови ОДА, в них не заселили жодного українця, який повернувся з-за кордону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці, які повертаються з-за кордону через пункт пропуску "Ягодин", масово відмовляються від примусової обсервації.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного". Нагадаємо, вчора на пункті пропуску "Ягодин" люди"Вони обмежували рух транспорту, але поліція втрутилася і в найкоротший термін дорога була розблокована", - розповів начальник управління Нацполіції ВолиніКілька десятків протестувальників перекрили під’їзд до кордону та вимагали від правоохоронців не перешкоджати їм та роз’їхатися по домівках."Всі зобов’язуються проходити самоізоляцію вдома, але оскільки вона є обов’язковою обсервація, вживаємо заходів щодо притягнення їх до адмінвідповідальності. Поки що складено 20 таких протоколів, інші люди ідентифіковані і встановлені нами. Будуть вжиті заходи щодо складання протоколів і скерування їх до суду", - зазначив начальник управління НПУ.Для українців, які повертаються з-за кордону,44 номери готові до заселення. Поки вони порожні."Оплачуватиме перебування під час обсервації людей держава, також всі матеріали, необхідні для проживаючих. Тобто, маски, рукавиці, всі необхідні засоби", - розповіла адміністраторка готелюСьогодні через "Ягодин" на територію держави повернувся автобус 37 українцями. На обсервацію не пішов жоден із них."Я буду в обсервації, я не їду до рідних, я їду в хостел, але там буду в обсервації ближче до сім’ї, розумієте", - розповів житель КиївщиниНа Волині підготували 9 пунктів для обсервації. Поки, зі слів, заступника голови ОДА, в них не заселили жодного українця, який повернувся з-за кордону.

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