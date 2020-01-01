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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 квітня
У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки -0,-3º, вдень 15-20º тепла.

У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 18-20º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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