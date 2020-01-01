Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 квітня





Про це



Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки -0,-3º, вдень 15-20º тепла.



У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 18-20º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки -0,-3º, вдень 15-20º тепла.У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 18-20º тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію