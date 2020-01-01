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Волинський орендар заборгував 360 тисяч за землю

Волинський орендар заборгував 360 тисяч за землю
Володимир-Волинські прокурори в суді вимагатимуть стягнення з орендаря землі понад 360 тис. грн боргу за орендну плату.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації, Володимир-Волинської РДА та Зимнівської сільської ради Володимир-Волинського району, аби стягнути із суб’єкта господарювання заборгованість з орендної плати за землю та пеню в сумі понад 360 тис. грн.

Підставою пред’явлення позову стало постійне порушення я орендарем умов договору щодо ділянки площею понад 6 га поблизу села Зимне.

Прокурори з'ясували, що ділянку підприємство орендує з липня 2008 року.

У січні 2018 року за результатами розгляду позовної заяви у договір оренди внесено зміни щодо розміру орендної плати.

Орендодавець же, попри значні фінансові втрати бюджету, жодних заходів задля стягнення заборгованості не вживав, відтак у ситуацію втрутилася прокуратура і й у суді прокурори вимагатимуть стягнути з орендаря заборговану орендну плату.

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Теги: прокуратура, волинь, оренда
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