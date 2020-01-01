Волинський орендар заборгував 360 тисяч за землю





Про це



Прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації, Володимир-Волинської РДА та Зимнівської сільської ради Володимир-Волинського району, аби стягнути із суб’єкта господарювання заборгованість з орендної плати за землю та пеню в сумі понад 360 тис. грн.



Підставою пред’явлення позову стало постійне порушення я орендарем умов договору щодо ділянки площею понад 6 га поблизу села Зимне.



Прокурори з'ясували, що ділянку підприємство орендує з липня 2008 року.



У січні 2018 року за результатами розгляду позовної заяви у договір оренди внесено зміни щодо розміру орендної плати.



Орендодавець же, попри значні фінансові втрати бюджету, жодних заходів задля стягнення заборгованості не вживав, відтак у ситуацію втрутилася прокуратура і й у суді прокурори вимагатимуть стягнути з орендаря заборговану орендну плату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинські прокурори в суді вимагатимуть стягнення з орендаря землі понад 360 тис. грн боргу за орендну плату.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації, Володимир-Волинської РДА та Зимнівської сільської ради Володимир-Волинського району, аби стягнути із суб’єкта господарювання заборгованість з орендної плати за землю та пеню в сумі понад 360 тис. грн.Підставою пред’явлення позову стало постійне порушення я орендарем умов договору щодо ділянки площею понад 6 га поблизу села Зимне.Прокурори з'ясували, що ділянку підприємство орендує з липня 2008 року.У січні 2018 року за результатами розгляду позовної заяви у договір оренди внесено зміни щодо розміру орендної плати.Орендодавець же, попри значні фінансові втрати бюджету, жодних заходів задля стягнення заборгованості не вживав, відтак у ситуацію втрутилася прокуратура і й у суді прокурори вимагатимуть стягнути з орендаря заборговану орендну плату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію