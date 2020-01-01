Волинським аграріям та пасічниками розповіли, як не отруїти бджіл пестицидами





Про це



Дотримання простих правил та прояв взаємоповаги один до одного дозволить уникнути непорозумінь та є гарантом плідної співпраці сільгоспвиробників та пасічників. Аграрне виробництво та бджільництво залежні одне від одного. Бджоли дають не лише мед чи пилок, але й збільшують врожайність сільгоспкультур на 30-40 %, запилюючи їх. А пасічники матимуть кращий медозбір, якщо поля захищені від шкідників.



Правила для аграрія:



1. Не пізніше, ніж за три доби до обробки полів на відстані до 10 км, попередити власників пасік, органи місцевого самоврядування, ОТГ, районні чи селищні ради про оброблювальні площі.



2. Повідомити дату обробки, територію і культури, що будуть оброблятися, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату, і вказівку щодо часу ізоляції бджіл.



3. Розмістити оголошення в людних місцях у найближчих населених пунктах, вказавши компанію, культуру, назву препарату, час ізоляції бджіл та контактну особу.



4. Під час цвітіння плодово-ягідних рослин, ріпаку, гірчиці та інші медоносних культур не можна проводити обробку пестицидами, інакше квіти можуть отримати опік, а бджоли і інші корисні комахи-обпилювачі загинути. Обробку потрібно проводити в фазу бутонізації до цвітіння.



5. При авіаційному методі застосування пестицидів і агрохімікатів сповістити про необхідність вивозу пасік до іншого місця медозбору на відстань понад 5 км від місця проведення авіаційних обробок на період до 5 діб. Не застосовувати авіаційні обробки пестицидами усіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та інших угідь, що розташовані ближче 5 км від місць постійного перебування медоносних пасік



6. Обробки сільськогосподарських культур повинні здійснюватися виключно засобами захисту рослин дозволеними до використання в Україні, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених для використання в Україні”. Асортимент пестицидів, засоби, сфера застосування, норми, кратність обробок повинні відповідати регламентам застосування пестицидів.



7. Обробку нектароносів проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові та вечірні години. Допускається проведення їх в денний час в похмуру прохолодну погоду, коли бджоли не вилітають із вулика. На межах ділянок оброблених пестицидами, повинні бути встановлені знаки безпеки.



8. Працівники, які працюють з пестицидами і агрохімікатами, повинні пройти медичний огляд і мати допуск і посвідчення до робіт з пестицидами і агрохімікатами.



Правила для пасічника:



1. Власники пасік повинні обов’язково зареєструватись в сільській раді, на території, якої вони знаходяться і своєчасно інформувати сільські ради, сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі і при кочівлі.



2. Провести власникам незалежно від форми власності реєстрацію пасік в районному (міському) управлінні Держпродспоживслужби та отримати ветеринарно-санітарний паспорт.



3. Після одержання повідомлення про майбутню хімічну обробку, пасічник повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів.



4. Повідомити власника або користувача земельної ділянки, якщо плануєте перевозити пасіку до медоносних угідь.



5. Для перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур по території адміністративного району або за межі області, власнику пасіки необхідно отримати в районному (міському) управлінні Держпродспоживслужби, ветеринарне свідоцтво за формою №1.



Порушення законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність передбачену ст.21 Закону України “Про захист рослин”, ст. 38 Закону України “Про бджільництво” та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З настанням періоду цвітіння медоносних культур, постає питання охорони і захисту бджіл від отруєнь, внаслідок масового застосування засобів захисту рослин на полях. За недотриманням правил застосування пестицидів, дуже часто допускаються масові отруєння бджолиних родин та інших корисних комах, які є запилювачами цих культур.Про це пише Держпродспоживслужба у Волинській області.Дотримання простих правил та прояв взаємоповаги один до одного дозволить уникнути непорозумінь та є гарантом плідної співпраці сільгоспвиробників та пасічників. Аграрне виробництво та бджільництво залежні одне від одного. Бджоли дають не лише мед чи пилок, але й збільшують врожайність сільгоспкультур на 30-40 %, запилюючи їх. А пасічники матимуть кращий медозбір, якщо поля захищені від шкідників.1. Не пізніше, ніж за три доби до обробки полів на відстані до 10 км, попередити власників пасік, органи місцевого самоврядування, ОТГ, районні чи селищні ради про оброблювальні площі.2. Повідомити дату обробки, територію і культури, що будуть оброблятися, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату, і вказівку щодо часу ізоляції бджіл.3. Розмістити оголошення в людних місцях у найближчих населених пунктах, вказавши компанію, культуру, назву препарату, час ізоляції бджіл та контактну особу.4. Під час цвітіння плодово-ягідних рослин, ріпаку, гірчиці та інші медоносних культур не можна проводити обробку пестицидами, інакше квіти можуть отримати опік, а бджоли і інші корисні комахи-обпилювачі загинути. Обробку потрібно проводити в фазу бутонізації до цвітіння.5. При авіаційному методі застосування пестицидів і агрохімікатів сповістити про необхідність вивозу пасік до іншого місця медозбору на відстань понад 5 км від місця проведення авіаційних обробок на період до 5 діб. Не застосовувати авіаційні обробки пестицидами усіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та інших угідь, що розташовані ближче 5 км від місць постійного перебування медоносних пасік6. Обробки сільськогосподарських культур повинні здійснюватися виключно засобами захисту рослин дозволеними до використання в Україні, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених для використання в Україні”. Асортимент пестицидів, засоби, сфера застосування, норми, кратність обробок повинні відповідати регламентам застосування пестицидів.7. Обробку нектароносів проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові та вечірні години. Допускається проведення їх в денний час в похмуру прохолодну погоду, коли бджоли не вилітають із вулика. На межах ділянок оброблених пестицидами, повинні бути встановлені знаки безпеки.8. Працівники, які працюють з пестицидами і агрохімікатами, повинні пройти медичний огляд і мати допуск і посвідчення до робіт з пестицидами і агрохімікатами.1. Власники пасік повинні обов’язково зареєструватись в сільській раді, на території, якої вони знаходяться і своєчасно інформувати сільські ради, сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі і при кочівлі.2. Провести власникам незалежно від форми власності реєстрацію пасік в районному (міському) управлінні Держпродспоживслужби та отримати ветеринарно-санітарний паспорт.3. Після одержання повідомлення про майбутню хімічну обробку, пасічник повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів.4. Повідомити власника або користувача земельної ділянки, якщо плануєте перевозити пасіку до медоносних угідь.5. Для перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур по території адміністративного району або за межі області, власнику пасіки необхідно отримати в районному (міському) управлінні Держпродспоживслужби, ветеринарне свідоцтво за формою №1.Порушення законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність передбачену ст.21 Закону України “Про захист рослин”, ст. 38 Закону України “Про бджільництво” та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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