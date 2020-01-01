Луцьк на карантині: у мережі з'явилося оригінальне відео





Відео опублікували на Youtube-каналі Alex M.



З висоти пташиного польоту добре помітно, що вулиці міста напівпорожні. Де-інде можна зустріти поодиноких пішоходів.



Через відсутність громадського транспорту суттєво збільшилася кількість авто на дорогах.



Як виглядає обласний центр Волині без натовпу людей та метушні можна переглянути у відеоматеріалі.





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