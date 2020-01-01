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Луцьк на карантині: у мережі з'явилося оригінальне відео

Луцьк на карантині: у мережі з'явилося оригінальне відео
У мережі оприлюднили відеоролик про Луцьк у період карантину.

Відео опублікували на Youtube-каналі Alex M.

З висоти пташиного польоту добре помітно, що вулиці міста напівпорожні. Де-інде можна зустріти поодиноких пішоходів.

Через відсутність громадського транспорту суттєво збільшилася кількість авто на дорогах.

Як виглядає обласний центр Волині без натовпу людей та метушні можна переглянути у відеоматеріалі.


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Теги: луцьк, карантин, відео
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