Луцьк на карантині: у мережі з'явилося оригінальне відео
Сьогодні, 23:23
У мережі оприлюднили відеоролик про Луцьк у період карантину.
Відео опублікували на Youtube-каналі Alex M.
З висоти пташиного польоту добре помітно, що вулиці міста напівпорожні. Де-інде можна зустріти поодиноких пішоходів.
Через відсутність громадського транспорту суттєво збільшилася кількість авто на дорогах.
Як виглядає обласний центр Волині без натовпу людей та метушні можна переглянути у відеоматеріалі.
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Відео опублікували на Youtube-каналі Alex M.
З висоти пташиного польоту добре помітно, що вулиці міста напівпорожні. Де-інде можна зустріти поодиноких пішоходів.
Через відсутність громадського транспорту суттєво збільшилася кількість авто на дорогах.
Як виглядає обласний центр Волині без натовпу людей та метушні можна переглянути у відеоматеріалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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