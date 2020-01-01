Завдяки волинським патрульним безпритульній жінці знайшли домівку
Сьогодні, 22:18
Екіпаж патрульних у Ковелі отримав учора, 16 квітня, завдання про те, що на вулиці лежить невідома особа. На місці поліцейські виявили 57-річну жінку, яка розповіла, що не має де жити, іноді ночує в під’їздах, а вдень ходить містом у пошуках допомоги.
Про це пишуть на сторінці волинських правоохоронців у фейсбуці.
"Ми зрозуміли, що вона безпритульна, але совість не дозволила залишити людину в біді", – розказує про випадок інспекторка Олена Дмитрук.
"Жінка родом з Миколаївщини, більше місяця тому приїхала в Ковель, адже направлялась у Почаїв, однак усе зачинили на карантин. Коштів, аби поїхати назад, не виявилось, та й їхати не було куди: батьки давно померли, хата завалилась. Також жінка перебувала певний час в лікарні, шукала прихистку в церквах, а нині опинилась на вулиці", – додає напарник Олександр Абрамчук.
Олена з напарником одразу взялись телефонувати в реабілітаційні центри. На щастя, одна небайдужа людина відгукнулась і запропонувала допомогу. Домовились зустрітись з Надією та цією людиною сьогодні о 10 годині ранку, на тому ж місці.
"Я була приємно здивована, коли прийшла сьогодні вранці, а мене вже чекала пані Надія. В її очах іскрилась віра, що її не забули, вона була дуже рада. Згодом під’їхали небайдужі громадяни, які без зайвих слів сказали, аби вона забирала свої речі і їхала з ними", – ділиться емоціями патрульна.
Нині жінка в теплі, добрі та турботі. Добрі люди допомогли з їжею, одягом і дахом над головою. А головне – вселили надію, що в Надії все буде добре.
"Людина, яка захотіла їй допомогти, не побоялася посадити жінку у своє авто, привезти у свій дім, не пошкодувала харчів, і коли я годину тому зателефонувала спитати, як Надія, мені просто скинули фото усміхненої щасливої жінки, і сказали: "Не переживайте, все добре, приїжджайте в будь-який час провідати", – таким позитивним є завершення історії, яка трапилась учора в Ковелі.
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Про це пишуть на сторінці волинських правоохоронців у фейсбуці.
"Ми зрозуміли, що вона безпритульна, але совість не дозволила залишити людину в біді", – розказує про випадок інспекторка Олена Дмитрук.
"Жінка родом з Миколаївщини, більше місяця тому приїхала в Ковель, адже направлялась у Почаїв, однак усе зачинили на карантин. Коштів, аби поїхати назад, не виявилось, та й їхати не було куди: батьки давно померли, хата завалилась. Також жінка перебувала певний час в лікарні, шукала прихистку в церквах, а нині опинилась на вулиці", – додає напарник Олександр Абрамчук.
Олена з напарником одразу взялись телефонувати в реабілітаційні центри. На щастя, одна небайдужа людина відгукнулась і запропонувала допомогу. Домовились зустрітись з Надією та цією людиною сьогодні о 10 годині ранку, на тому ж місці.
"Я була приємно здивована, коли прийшла сьогодні вранці, а мене вже чекала пані Надія. В її очах іскрилась віра, що її не забули, вона була дуже рада. Згодом під’їхали небайдужі громадяни, які без зайвих слів сказали, аби вона забирала свої речі і їхала з ними", – ділиться емоціями патрульна.
Нині жінка в теплі, добрі та турботі. Добрі люди допомогли з їжею, одягом і дахом над головою. А головне – вселили надію, що в Надії все буде добре.
"Людина, яка захотіла їй допомогти, не побоялася посадити жінку у своє авто, привезти у свій дім, не пошкодувала харчів, і коли я годину тому зателефонувала спитати, як Надія, мені просто скинули фото усміхненої щасливої жінки, і сказали: "Не переживайте, все добре, приїжджайте в будь-який час провідати", – таким позитивним є завершення історії, яка трапилась учора в Ковелі.
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