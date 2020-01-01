Місцями Луцьк «осиротів»: фотографка опублікувала загадкові світлини міста
Сьогодні, 08:10
Волинська фотографка Ірина Кабанова опублікувала загадкові фото вокзалів обласного центру "на карантині".
Чорно-білі світлини дівчина оприлюднила сторінці у фейсбуці.
"Карантинне...
Ще ніколи я не бачила таких безлюдних і геть порожніх вокзалів. Ну, майже порожніх. Он сидить дядечко і кормить голубів. Он закохана парочка на лавці, трохи далі від людей, але ближче одне до одного. Он хтось прогулюється вздовж колій.
А всередині бетонних стін — моторошно нікого. Місцями Луцьк «осиротів». І тільки цвіт дерев нагадує, що настала весна", - додає до фото текст.
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Чорно-білі світлини дівчина оприлюднила сторінці у фейсбуці.
"Карантинне...
Ще ніколи я не бачила таких безлюдних і геть порожніх вокзалів. Ну, майже порожніх. Он сидить дядечко і кормить голубів. Он закохана парочка на лавці, трохи далі від людей, але ближче одне до одного. Он хтось прогулюється вздовж колій.
А всередині бетонних стін — моторошно нікого. Місцями Луцьк «осиротів». І тільки цвіт дерев нагадує, що настала весна", - додає до фото текст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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