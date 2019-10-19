На Волині відбувся дитячий конкурс «Мистецький карантин»
Сьогодні, 02:12
15-го квітня завершився дитячий онлайн конкурс від Нововолинської школи мистецтв «Мистецький карантин», в якому взяло участь 70 діток. Після підрахунку голосів, організатори назвали переможців конкурсу.
Про це пише БУГ.
Нагадаємо, школа мистецтв проводила онлайн конкурс у фейсбуці.
Для участі у конкурсі потрібно було опублікувати відео свого виступу, або фото малюнку. Знайти їх можна за хештегом #новікмистецький. Голосування відбувалось за допомогою коментарів під публікацією конкурсанта.
“Всі учасники великі молодці і ми хотіли підтримати кожного з вас, бо насправді багато праці було вкладено”, – йдеться у дописі школи.
Результати конкурсу
Дипломи за участь отримають:
Салабай Діана
Сущик Ольга
Васьків Анна
Андрощук Юлія
Дипломами за зайняте ІІІ місце:
Інструментальна музика (фортепіано):
Бабійчук Галина
Павлосюк Юліана
Бабійчук Анна
Бабійчук Петро
Новосад Аннета
Інструментальна музика (скрипка):
Швед Богдана
Найдич Давид
Скребньов Марк
Інструментальна музика (народні інструменти):
Францезе Валентин
Павельчук Захар
Естрадний вокал:
Шевченко Елла
Мартиновський Дем’ян
Академічний вокал:
Мужилко Людмила
Киричук Дмитро
Образотворче мистецтво:
Васютич Вікторія
Дородних Ярина
Лютяниця Аніта
Шматко Дарина
Гавронська Вікторія
Дипломами за зайняте ІІ місце:
Інструментальна музика (фортепіано):
Кліцук Кароліна
Душук Даниїл
Сугак Тимур
Заремба Вероніка
Петрук Анастасія
Інструментальна музика (скрипка):
Вигорій Поліна
Гочачко Ясміна
Шевченко Соломія
Шкурко Єлизавета
Інструментальна музика (народні інструменти):
Стаднік Антоніна
Троцюк Роман
Зінчук Катерина
Чалайдюк Богда
Естрадний вокал:
Вербицька Аліна
Омельчук Ангеліна
Троць Соломія
Академічний вокал:
Остропольська Валерія
Образотворче мистецтво:
Зінчук Катерина
Євстіфейкіна Соломія
Ільченко Роман
Венгловська Владислава
Романюк Поліна
Грабова Софія
Борисюк Любомир
Дипломами за зайняте I місце
Інструментальна музика (фортепіано):
Панафідін Антон
Тимчук Анна
Найдьонова Анна
Інструментальна музика (скрипка):
Жданюк Марта
Левченко Анна
Сидорчук Михайло
Інструментальна музика (народні інструменти):
Крашеніннікова Єлизавета
Денисюк Сергій
Естрадний вокал:
Ланцова Аделіна
Борисюк Софія
Академічний вокал:
Сахненко Тетяна
Образотворче мистецтво:
Руга Софія
Собіпан Андрій
Романова Анна
Зібчук Єлизавета
Володарі гран-прі:
Ансамбль скрипалів учнів молодших класів дует у складі сестер Манецької Катерини та Ірини
Борисюк Богдан
Рубчук Марія
Шудренко Софія
Веретинська Віталіна
Чабанчук Єва
Хомин Христина
Організатори конкурсу привітали всіх учасників та побажали успіхів. Дипломи можна буде забрати у школі мистецтв після карантину.
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Про це пише БУГ.
Нагадаємо, школа мистецтв проводила онлайн конкурс у фейсбуці.
Для участі у конкурсі потрібно було опублікувати відео свого виступу, або фото малюнку. Знайти їх можна за хештегом #новікмистецький. Голосування відбувалось за допомогою коментарів під публікацією конкурсанта.
“Всі учасники великі молодці і ми хотіли підтримати кожного з вас, бо насправді багато праці було вкладено”, – йдеться у дописі школи.
Результати конкурсу
Дипломи за участь отримають:
Салабай Діана
Сущик Ольга
Васьків Анна
Андрощук Юлія
Дипломами за зайняте ІІІ місце:
Інструментальна музика (фортепіано):
Бабійчук Галина
Павлосюк Юліана
Бабійчук Анна
Бабійчук Петро
Новосад Аннета
Інструментальна музика (скрипка):
Швед Богдана
Найдич Давид
Скребньов Марк
Інструментальна музика (народні інструменти):
Францезе Валентин
Павельчук Захар
Естрадний вокал:
Шевченко Елла
Мартиновський Дем’ян
Академічний вокал:
Мужилко Людмила
Киричук Дмитро
Образотворче мистецтво:
Васютич Вікторія
Дородних Ярина
Лютяниця Аніта
Шматко Дарина
Гавронська Вікторія
Дипломами за зайняте ІІ місце:
Інструментальна музика (фортепіано):
Кліцук Кароліна
Душук Даниїл
Сугак Тимур
Заремба Вероніка
Петрук Анастасія
Інструментальна музика (скрипка):
Вигорій Поліна
Гочачко Ясміна
Шевченко Соломія
Шкурко Єлизавета
Інструментальна музика (народні інструменти):
Стаднік Антоніна
Троцюк Роман
Зінчук Катерина
Чалайдюк Богда
Естрадний вокал:
Вербицька Аліна
Омельчук Ангеліна
Троць Соломія
Академічний вокал:
Остропольська Валерія
Образотворче мистецтво:
Зінчук Катерина
Євстіфейкіна Соломія
Ільченко Роман
Венгловська Владислава
Романюк Поліна
Грабова Софія
Борисюк Любомир
Дипломами за зайняте I місце
Інструментальна музика (фортепіано):
Панафідін Антон
Тимчук Анна
Найдьонова Анна
Інструментальна музика (скрипка):
Жданюк Марта
Левченко Анна
Сидорчук Михайло
Інструментальна музика (народні інструменти):
Крашеніннікова Єлизавета
Денисюк Сергій
Естрадний вокал:
Ланцова Аделіна
Борисюк Софія
Академічний вокал:
Сахненко Тетяна
Образотворче мистецтво:
Руга Софія
Собіпан Андрій
Романова Анна
Зібчук Єлизавета
Володарі гран-прі:
Ансамбль скрипалів учнів молодших класів дует у складі сестер Манецької Катерини та Ірини
Борисюк Богдан
Рубчук Марія
Шудренко Софія
Веретинська Віталіна
Чабанчук Єва
Хомин Христина
Організатори конкурсу привітали всіх учасників та побажали успіхів. Дипломи можна буде забрати у школі мистецтв після карантину.
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