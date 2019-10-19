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На Волині відбувся дитячий конкурс «Мистецький карантин»

На Волині відбувся дитячий конкурс «Мистецький карантин»
15-го квітня завершився дитячий онлайн конкурс від Нововолинської школи мистецтв «Мистецький карантин», в якому взяло участь 70 діток. Після підрахунку голосів, організатори назвали переможців конкурсу.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, школа мистецтв проводила онлайн конкурс у фейсбуці.

Для участі у конкурсі потрібно було опублікувати відео свого виступу, або фото малюнку. Знайти їх можна за хештегом #новікмистецький. Голосування відбувалось за допомогою коментарів під публікацією конкурсанта.

“Всі учасники великі молодці і ми хотіли підтримати кожного з вас, бо насправді багато праці було вкладено”, – йдеться у дописі школи.

Результати конкурсу

Дипломи за участь отримають:

Салабай Діана
Сущик Ольга
Васьків Анна
Андрощук Юлія

Дипломами за зайняте ІІІ місце:

Інструментальна музика (фортепіано):

Бабійчук Галина
Павлосюк Юліана
Бабійчук Анна
Бабійчук Петро
Новосад Аннета

Інструментальна музика (скрипка):

Швед Богдана
Найдич Давид
Скребньов Марк

Інструментальна музика (народні інструменти):

Францезе Валентин
Павельчук Захар
Естрадний вокал:

Шевченко Елла
Мартиновський Дем’ян
Академічний вокал:

Мужилко Людмила
Киричук Дмитро
Образотворче мистецтво:

Васютич Вікторія
Дородних Ярина
Лютяниця Аніта
Шматко Дарина
Гавронська Вікторія
Дипломами за зайняте ІІ місце:

Інструментальна музика (фортепіано):

Кліцук Кароліна
Душук Даниїл
Сугак Тимур
Заремба Вероніка
Петрук Анастасія

Інструментальна музика (скрипка):

Вигорій Поліна
Гочачко Ясміна
Шевченко Соломія
Шкурко Єлизавета

Інструментальна музика (народні інструменти):

Стаднік Антоніна
Троцюк Роман
Зінчук Катерина
Чалайдюк Богда
Естрадний вокал:

Вербицька Аліна
Омельчук Ангеліна
Троць Соломія
Академічний вокал:

Остропольська Валерія
Образотворче мистецтво:

Зінчук Катерина
Євстіфейкіна Соломія
Ільченко Роман
Венгловська Владислава
Романюк Поліна
Грабова Софія
Борисюк Любомир
Дипломами за зайняте I місце

Інструментальна музика (фортепіано):

Панафідін Антон
Тимчук Анна
Найдьонова Анна

Інструментальна музика (скрипка):

Жданюк Марта
Левченко Анна
Сидорчук Михайло

Інструментальна музика (народні інструменти):

Крашеніннікова Єлизавета
Денисюк Сергій
Естрадний вокал:

Ланцова Аделіна
Борисюк Софія
Академічний вокал:

Сахненко Тетяна

Образотворче мистецтво:

Руга Софія
Собіпан Андрій
Романова Анна
Зібчук Єлизавета
Володарі гран-прі:

Ансамбль скрипалів учнів молодших класів дует у складі сестер Манецької Катерини та Ірини

Борисюк Богдан
Рубчук Марія
Шудренко Софія
Веретинська Віталіна
Чабанчук Єва
Хомин Христина

Організатори конкурсу привітали всіх учасників та побажали успіхів. Дипломи можна буде забрати у школі мистецтв після карантину.

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Теги: нововолинськ, діти, мистецтво
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