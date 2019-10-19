На Волині відбувся дитячий конкурс «Мистецький карантин»





Про це



Нагадаємо, школа мистецтв проводила онлайн конкурс у фейсбуці.



Для участі у конкурсі потрібно було опублікувати відео свого виступу, або фото малюнку. Знайти їх можна за хештегом #новікмистецький. Голосування відбувалось за допомогою коментарів під публікацією конкурсанта.



“Всі учасники великі молодці і ми хотіли підтримати кожного з вас, бо насправді багато праці було вкладено”, – йдеться у дописі школи.



Результати конкурсу



Дипломи за участь отримають:



Салабай Діана

Сущик Ольга

Васьків Анна

Андрощук Юлія



Дипломами за зайняте ІІІ місце:



Інструментальна музика (фортепіано):



Бабійчук Галина

Павлосюк Юліана

Бабійчук Анна

Бабійчук Петро

Новосад Аннета



Інструментальна музика (скрипка):



Швед Богдана

Найдич Давид

Скребньов Марк



Інструментальна музика (народні інструменти):



Францезе Валентин

Павельчук Захар

Естрадний вокал:



Шевченко Елла

Мартиновський Дем’ян

Академічний вокал:



Мужилко Людмила

Киричук Дмитро

Образотворче мистецтво:



Васютич Вікторія

Дородних Ярина

Лютяниця Аніта

Шматко Дарина

Гавронська Вікторія

Дипломами за зайняте ІІ місце:



Інструментальна музика (фортепіано):



Кліцук Кароліна

Душук Даниїл

Сугак Тимур

Заремба Вероніка

Петрук Анастасія



Інструментальна музика (скрипка):



Вигорій Поліна

Гочачко Ясміна

Шевченко Соломія

Шкурко Єлизавета



Інструментальна музика (народні інструменти):



Стаднік Антоніна

Троцюк Роман

Зінчук Катерина

Чалайдюк Богда

Естрадний вокал:



Вербицька Аліна

Омельчук Ангеліна

Троць Соломія

Академічний вокал:



Остропольська Валерія

Образотворче мистецтво:



Зінчук Катерина

Євстіфейкіна Соломія

Ільченко Роман

Венгловська Владислава

Романюк Поліна

Грабова Софія

Борисюк Любомир

Дипломами за зайняте I місце



Інструментальна музика (фортепіано):



Панафідін Антон

Тимчук Анна

Найдьонова Анна



Інструментальна музика (скрипка):



Жданюк Марта

Левченко Анна

Сидорчук Михайло



Інструментальна музика (народні інструменти):



Крашеніннікова Єлизавета

Денисюк Сергій

Естрадний вокал:



Ланцова Аделіна

Борисюк Софія

Академічний вокал:



Сахненко Тетяна



Образотворче мистецтво:



Руга Софія

Собіпан Андрій

Романова Анна

Зібчук Єлизавета

Володарі гран-прі:



Ансамбль скрипалів учнів молодших класів дует у складі сестер Манецької Катерини та Ірини



Борисюк Богдан

Рубчук Марія

Шудренко Софія

Веретинська Віталіна

Чабанчук Єва

Хомин Христина



Організатори конкурсу привітали всіх учасників та побажали успіхів. Дипломи можна буде забрати у школі мистецтв після карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го квітня завершився дитячий онлайн конкурс від Нововолинської школи мистецтв «Мистецький карантин», в якому взяло участь 70 діток. Після підрахунку голосів, організатори назвали переможців конкурсу.Про це пише БУГ.Нагадаємо, школа мистецтв проводила онлайн конкурс у фейсбуці.Для участі у конкурсі потрібно було опублікувати відео свого виступу, або фото малюнку. Знайти їх можна за хештегом #новікмистецький. Голосування відбувалось за допомогою коментарів під публікацією конкурсанта.“Всі учасники великі молодці і ми хотіли підтримати кожного з вас, бо насправді багато праці було вкладено”, – йдеться у дописі школи.Результати конкурсуСалабай ДіанаСущик ОльгаВаськів АннаАндрощук ЮліяІнструментальна музика (фортепіано):Бабійчук ГалинаПавлосюк ЮліанаБабійчук АннаБабійчук ПетроНовосад АннетаШвед БогданаНайдич ДавидСкребньов МаркФранцезе ВалентинПавельчук ЗахарЕстрадний вокал:Шевченко ЕллаМартиновський Дем’янАкадемічний вокал:Мужилко ЛюдмилаКиричук ДмитроОбразотворче мистецтво:Васютич ВікторіяДородних ЯринаЛютяниця АнітаШматко ДаринаГавронська ВікторіяДипломами за зайняте ІІ місце:Кліцук КаролінаДушук ДаниїлСугак ТимурЗаремба ВеронікаПетрук АнастасіяВигорій ПолінаГочачко ЯсмінаШевченко СоломіяШкурко ЄлизаветаСтаднік АнтонінаТроцюк РоманЗінчук КатеринаЧалайдюк БогдаЕстрадний вокал:Вербицька АлінаОмельчук АнгелінаТроць СоломіяАкадемічний вокал:Остропольська ВалеріяОбразотворче мистецтво:Зінчук КатеринаЄвстіфейкіна СоломіяІльченко РоманВенгловська ВладиславаРоманюк ПолінаГрабова СофіяБорисюк ЛюбомирДипломами за зайняте I місцеПанафідін АнтонТимчук АннаНайдьонова АннаЖданюк МартаЛевченко АннаСидорчук МихайлоКрашеніннікова ЄлизаветаДенисюк СергійЕстрадний вокал:Ланцова АделінаБорисюк СофіяАкадемічний вокал:Сахненко ТетянаРуга СофіяСобіпан АндрійРоманова АннаЗібчук ЄлизаветаВолодарі гран-прі:Борисюк БогданРубчук МаріяШудренко СофіяВеретинська ВіталінаЧабанчук ЄваХомин ХристинаОрганізатори конкурсу привітали всіх учасників та побажали успіхів. Дипломи можна буде забрати у школі мистецтв після карантину.

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