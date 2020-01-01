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У Володимирі-Волинському назвали кількість хворих з симптомами ГРВІ

У Володимирі-Волинському назвали кількість хворих з симптомами ГРВІ
15-го квітня через симптоми ГРВІ в Центр первинної медичної допомоги та територіальне медичне об’єднання Володимира-Волинського звернулися 15 осіб, з яких 3 – діти.

Більшість пацієнтів звернулися за допомогою через сімейного лікаря. У 14 з них була підвищена температура. Використано 16 експрес-тестів на виявлення коронавірусу, - пишуть на офіційному сайті міста.

Загалом станом на 15 квітня кількість громадян, що через симптоми ГРВІ звернулися за медичною допомогою в лікарняні заклади Володимира-Волинського, становить 316 осіб з міста і району, 113 із них – діти. Всього використано 133 експрес-тестів на виявлення коронавірусу.

Лікарями Володимира-Волинського проводиться спостереження за 430 особами.

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Теги: грві, волинь, здоров'я
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