У Володимирі-Волинському назвали кількість хворих з симптомами ГРВІ





Більшість пацієнтів звернулися за допомогою через сімейного лікаря. У 14 з них була підвищена температура. Використано 16 експрес-тестів на виявлення коронавірусу, -



Загалом станом на 15 квітня кількість громадян, що через симптоми ГРВІ звернулися за медичною допомогою в лікарняні заклади Володимира-Волинського, становить 316 осіб з міста і району, 113 із них – діти. Всього використано 133 експрес-тестів на виявлення коронавірусу.



Лікарями Володимира-Волинського проводиться спостереження за 430 особами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го квітня через симптоми ГРВІ в Центр первинної медичної допомоги та територіальне медичне об’єднання Володимира-Волинського звернулися 15 осіб, з яких 3 – діти.Більшість пацієнтів звернулися за допомогою через сімейного лікаря. У 14 з них була підвищена температура. Використано 16 експрес-тестів на виявлення коронавірусу, - пишуть на офіційному сайті міста.Загалом станом на 15 квітня кількість громадян, що через симптоми ГРВІ звернулися за медичною допомогою в лікарняні заклади Володимира-Волинського, становить 316 осіб з міста і району, 113 із них – діти. Всього використано 133 експрес-тестів на виявлення коронавірусу.Лікарями Володимира-Волинського проводиться спостереження за 430 особами.

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