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Як часто можна користуватися антисептиками

Як часто можна користуватися антисептиками
За словами експертів, занадто часте використання антисептичних засобів загрожує погіршенням стану шкіри.

Про це пише Ukrhealth.

Справа в тому, що основний компонент антисептиків — спирт, а він сильно підсушує шкірні покриви. Так що якщо ви вдома, просто мийте руки з милом.

Використовувати антисептики слід в громадських місцях, де немає можливості вимити руки, причому обмежитися двома застосуваннями в день. Увечері намажте руки живильним кремом.

Раніше лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, чим обробити руки, якщо немає мила і антисептика. За його словами, допоможе засіб для миття посуду. Їм можна “відмити все і розчинити”, і його зручно брати з собою в дорогу.

Потрібно тільки пам’ятати, що цей засіб дуже сильно сушить руки і користуватися ним потрібно лише в крайньому випадку.

У антисептиків на основі спирту є недоліки — вони можуть викликати роздратування, а на жирних і брудних долонях ефект від засобів йде до нуля.

Як зробити антисептик в домашніх умовах. У чисту ємність потрібно налити 240 мл спирту, додати 15 мл перекису водню концентрацією 3%, 5 мл гліцерину і 60 мілілітрах води. Після цього суміш треба перемішати.

Такий саморобний санітайзер можна використовувати як для дезінфекції рук, так і поверхонь в будинку. Горілка в даному випадку не допоможе, оскільки концентрація спирту в ній нижче необхідних для якісної дезінфекції 60%.

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Теги: дерматолог, антисептик
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