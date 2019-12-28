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Повідомили, коли відбудеться обмін полоненими з бойовиками

Повідомили, коли відбудеться обмін полоненими з бойовиками
Віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Резніков анонсував обмін полоненими з бойовиками у найближчі два дні.

Про це повідомляє Українська правда.

"У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це станеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів — четверга і п'ятниці. Ми дуємо на воду, і сподіваємося, що він відбудеться до Великодніх свят, в ці робочі дні. Ми намагаємося максимально прискоритися, то, що залежить від нас, і будемо готові.

Це підтвердила сьогодні пані Хайді Грау, яка представляє ОБСЄ в Мінському процесі та є координатором, модератором. Всі сторони цього процесу дали їй підтвердження, що основні базові речі, про які домовилися на засіданні ТКГ, досягнуті. Це дає підстави для стриманого оптимізму ".

Він повідомив, що обмін, швидше за все, пройде у двох місцях. Оскільки навіть між так званими "ДНР" і "ЛНР" є антивірусний кордон. Зараз логістично це визначається, узгоджується.

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Теги: оос, обмін, полонені
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