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У Чорнобилі продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. ВІДЕО

У Чорнобилі продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. ВІДЕО
Вогонь у Чорнобилі вдалося приборкати. Проте ще сьогодні тут спостерігається ситуація, як у приказці про дим без вогню.

У буквальному значенні цього слова, де десять днів господарювало полум’я, сьогодні лише димить, - передає "7 днів".

Але рятувальники продовжують ліквідовують наслідки десятиденної пожежі.

Вони приїхали з різних областей, та сподіваються вже повернутися додому.

Чи була вірогідність пожежі дістатися складів радіоактивних відходів та чи вплинуло полум’я на радіаційний фон – у сюжеті ТСН:


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Теги: чорнобиль, пожежа, рятувальники
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