У Чорнобилі продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. ВІДЕО





У буквальному значенні цього слова, де десять днів господарювало полум’я, сьогодні лише димить, -



Але рятувальники продовжують ліквідовують наслідки десятиденної пожежі.



Вони приїхали з різних областей, та сподіваються вже повернутися додому.



Чи була вірогідність пожежі дістатися складів радіоактивних відходів та чи вплинуло полум’я на радіаційний фон – у сюжеті ТСН:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вогонь у Чорнобилі вдалося приборкати. Проте ще сьогодні тут спостерігається ситуація, як у приказці про дим без вогню.У буквальному значенні цього слова, де десять днів господарювало полум’я, сьогодні лише димить, - передає "7 днів".Але рятувальники продовжують ліквідовують наслідки десятиденної пожежі.Вони приїхали з різних областей, та сподіваються вже повернутися додому.Чи була вірогідність пожежі дістатися складів радіоактивних відходів та чи вплинуло полум’я на радіаційний фон – у сюжеті ТСН:

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