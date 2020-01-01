У Чорнобилі продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. ВІДЕО
Сьогодні, 04:14
Вогонь у Чорнобилі вдалося приборкати. Проте ще сьогодні тут спостерігається ситуація, як у приказці про дим без вогню.
У буквальному значенні цього слова, де десять днів господарювало полум’я, сьогодні лише димить, - передає "7 днів".
Але рятувальники продовжують ліквідовують наслідки десятиденної пожежі.
Вони приїхали з різних областей, та сподіваються вже повернутися додому.
Чи була вірогідність пожежі дістатися складів радіоактивних відходів та чи вплинуло полум’я на радіаційний фон – у сюжеті ТСН:
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У буквальному значенні цього слова, де десять днів господарювало полум’я, сьогодні лише димить, - передає "7 днів".
Але рятувальники продовжують ліквідовують наслідки десятиденної пожежі.
Вони приїхали з різних областей, та сподіваються вже повернутися додому.
Чи була вірогідність пожежі дістатися складів радіоактивних відходів та чи вплинуло полум’я на радіаційний фон – у сюжеті ТСН:
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