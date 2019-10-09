Чистий четвер: що варто зробити 16 квітня та чого робити не можна





Чистий (Великий) четвер християни східного обряду традиційно відзначають за три дні до Великодня, інформує



Віряни згадують про останні дні Ісуса Христа перед розп'яттям, а в народі цей день обріс багатьма обрядами й традиціями. Під час богослужінь у цей день згадують одну з найважливіших євангельських подій: Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові та смиренності. Згідно з Євангелієм, на Таємній Вечері Ісус Христос встановив обряд євхаристії - Святого Причастя, переломив хліб і роздавши його присутнім.



У церквах зазвичай проходять служби зі співом і читанням Євангелія. Також Таїнство Причастя - велика традиція Страсного четверга. Однак Чистий четвер у 2020 році має особливість - карантин через коронавірус. Тому від відвідування церкви обов'язково потрібно утриматися. Але, щоб пом'якшити для вірян ці незручності, конфесії мають намір проводити свої служби в онлайн режимі, а парафіян просять молитися вдома.



Традиції Чистого четверга



У цей день потрібно очиститися як духовно, так і фізично. Вважається, що вода в цього дня має цілющі властивості і якщо викупатися в Чистий четвер до сходу сонця, то можна зміцнити здоров'я і позбавитися від негативної енергетики. Перед купанням рекомендується прочитати молитву. У Чистий четвер потрібно прибирати й доводити до ладу свій будинок. Необхідно вимити підлогу, вікна, стіни, стелі, а також витерти пил і викинути все сміття. Згідно з повір'ям, так можна позбутися від усього негативу, який накопичився в оселі протягом року.



Здавна вважається, що у кого в Чистий четвер у будинку бруд, то й весь рік проведе у сварках. Великий четвер - останній день перед Великоднем, коли можна займатися господарськими справами. Варто пам'ятати, що з Чистого четверга на Страсну п'ятницю не варто залишати невимитий посуд і замочену, але не випрану білизну.



Господині у цей день також випікають паски, розфарбовують яйця. За традицією, вранці ставлять тісто, щоб "піднімалося", а вже після прибирання в будинку беруться до справи. Під час цього процесу потрібно думати тільки про хороше, інакше смачні паски не вийдуть.



Як правильно купатися у Чистий четвер



Як вже було сказано, у чистий четвер потрібно купатися. Це краще робити до сходу Сонця. Але можна і потім - головне, очистити себе. Під час купання важливо прочитати молитву і попросити у Бога вигнати з життя негатив і звернутися за захистом. Купатися краще під душем.



Щоб бути здоровим, умиваючись з ранку потрібно покласти у воду срібний виріб - люди вірили, що така вода може подарувати міцне здоров'я і красу.



Умиватися краще саме холодною водою - це наближає до ефекту "природної температури" і додатково загартовує організм.



Що в Чистий четвер не можна робити



Не можна розводити в будинку безлад у Чистий четвер, щоб не загрузнути у сварках. В цей день не можна залишати житло без прибирання. А воду після збирання не можна виливати в будинку або в своєму дворі, її необхідно виносити подалі.



Не варто допускати неприємні думки, збирати образи, сваритися, провокувати конфліктні ситуації. Також не варто шкодувати, викидаючи старі речі.



Забороняється знімати пробу з пасок, а випікати великодні ласощі не можна, поки в будинку брудно. Також, не можна в Чистий четвер позичати гроші та виносити з будинку цінні речі.



Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти в цей день, оскільки Чистий четвер припадає на Страсний тиждень Великого посту. Також забороняються веселощі: не можна співати, танцювати, влаштовувати пишні застілля з вживанням алкоголю.



Чистий четвер гроші



Раніше вірили, що в Чистий четвер для залучення грошей потрібно три рази (вранці, вдень і ввечері) перерахувати всі гроші, що є в будинку, тоді гроші не будуть переводитися протягом року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чистий четвер потрібно очиститися як духовно, так і фізично, а також провести прибирання в будинку. Чистий четвер у 2020 році припадає на сьогоднішній день, 16 квітня.Чистий (Великий) четвер християни східного обряду традиційно відзначають за три дні до Великодня, інформує Уніан Віряни згадують про останні дні Ісуса Христа перед розп'яттям, а в народі цей день обріс багатьма обрядами й традиціями. Під час богослужінь у цей день згадують одну з найважливіших євангельських подій: Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові та смиренності. Згідно з Євангелієм, на Таємній Вечері Ісус Христос встановив обряд євхаристії - Святого Причастя, переломив хліб і роздавши його присутнім.У церквах зазвичай проходять служби зі співом і читанням Євангелія. Також Таїнство Причастя - велика традиція Страсного четверга. Однак Чистий четвер у 2020 році має особливість - карантин через коронавірус. Тому від відвідування церкви обов'язково потрібно утриматися. Але, щоб пом'якшити для вірян ці незручності, конфесії мають намір проводити свої служби в онлайн режимі, а парафіян просять молитися вдома.У цей день потрібно очиститися як духовно, так і фізично. Вважається, що вода в цього дня має цілющі властивості і якщо викупатися в Чистий четвер до сходу сонця, то можна зміцнити здоров'я і позбавитися від негативної енергетики. Перед купанням рекомендується прочитати молитву. У Чистий четвер потрібно прибирати й доводити до ладу свій будинок. Необхідно вимити підлогу, вікна, стіни, стелі, а також витерти пил і викинути все сміття. Згідно з повір'ям, так можна позбутися від усього негативу, який накопичився в оселі протягом року.Здавна вважається, що у кого в Чистий четвер у будинку бруд, то й весь рік проведе у сварках. Великий четвер - останній день перед Великоднем, коли можна займатися господарськими справами. Варто пам'ятати, що з Чистого четверга на Страсну п'ятницю не варто залишати невимитий посуд і замочену, але не випрану білизну.Господині у цей день також випікають паски, розфарбовують яйця. За традицією, вранці ставлять тісто, щоб "піднімалося", а вже після прибирання в будинку беруться до справи. Під час цього процесу потрібно думати тільки про хороше, інакше смачні паски не вийдуть.Як вже було сказано, у чистий четвер потрібно купатися. Це краще робити до сходу Сонця. Але можна і потім - головне, очистити себе. Під час купання важливо прочитати молитву і попросити у Бога вигнати з життя негатив і звернутися за захистом. Купатися краще під душем.Щоб бути здоровим, умиваючись з ранку потрібно покласти у воду срібний виріб - люди вірили, що така вода може подарувати міцне здоров'я і красу.Умиватися краще саме холодною водою - це наближає до ефекту "природної температури" і додатково загартовує організм.Не можна розводити в будинку безлад у Чистий четвер, щоб не загрузнути у сварках. В цей день не можна залишати житло без прибирання. А воду після збирання не можна виливати в будинку або в своєму дворі, її необхідно виносити подалі.Не варто допускати неприємні думки, збирати образи, сваритися, провокувати конфліктні ситуації. Також не варто шкодувати, викидаючи старі речі.Забороняється знімати пробу з пасок, а випікати великодні ласощі не можна, поки в будинку брудно. Також, не можна в Чистий четвер позичати гроші та виносити з будинку цінні речі.Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти в цей день, оскільки Чистий четвер припадає на Страсний тиждень Великого посту. Також забороняються веселощі: не можна співати, танцювати, влаштовувати пишні застілля з вживанням алкоголю.Раніше вірили, що в Чистий четвер для залучення грошей потрібно три рази (вранці, вдень і ввечері) перерахувати всі гроші, що є в будинку, тоді гроші не будуть переводитися протягом року.

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