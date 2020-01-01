У селі на Волині двоє п'яних чоловіків вдерлися в хату і побили людей
Сьогодні, 09:45
У селі Богушівська Мар'янівка Рожищенського району двоє осіб вночі вдерлися до помешкання людей та нанесли тілесні ушкодження місцевим жителям.
Повідомлення про злочин надійшло до поліції о 1:30 15 квітня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
Зловмисники у стані алкогольного сп'яніння під'їхали підводою до хати, вдерлися у приміщення та побили двох чоловіків з оселі, які на той час уже спали. Один з них мав із собою металевий прут, яким переламав чоловікові таз. Його госпіталізували у хірургію Рожищенської центральної районної лікарні.
Правоохоронцям вдалося встановити зловмисників за гарячими слідами. Одного з них, жителя села Ясенівка Рожищенського району, 1994 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Саме він завдавав ударів металевим прутом. Зараз чоловік перебуває у Луцькому слідчому ізоляторі, йому обиратимуть міру запобіжного заходу.
Жителю села Ясенівка оголосили про підозру за частинами 2 та 4 статті 296 Кримінального кодексу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.
Другий чоловік – ковельчанин 1980 року народження. Йому також оголосили про підозру за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі до чотирьох років.
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Повідомлення про злочин надійшло до поліції о 1:30 15 квітня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
Зловмисники у стані алкогольного сп'яніння під'їхали підводою до хати, вдерлися у приміщення та побили двох чоловіків з оселі, які на той час уже спали. Один з них мав із собою металевий прут, яким переламав чоловікові таз. Його госпіталізували у хірургію Рожищенської центральної районної лікарні.
Правоохоронцям вдалося встановити зловмисників за гарячими слідами. Одного з них, жителя села Ясенівка Рожищенського району, 1994 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Саме він завдавав ударів металевим прутом. Зараз чоловік перебуває у Луцькому слідчому ізоляторі, йому обиратимуть міру запобіжного заходу.
Жителю села Ясенівка оголосили про підозру за частинами 2 та 4 статті 296 Кримінального кодексу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.
Другий чоловік – ковельчанин 1980 року народження. Йому також оголосили про підозру за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі до чотирьох років.
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