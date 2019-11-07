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Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку

Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку
Житель села Лобачівка Горохівського районі викликав поліцейських, розповівши їм, що його побили.

Коли ж правоохоронці стали з’ясовувати ситуацію, 42-річний чоловік від своїх слів відрікся, - пише газета Волинь-нова.

Тож правоохоронці на чоловіка склали адміністративний протокол, як це передбачає стаття 183 КУпАП. У ній йдеться: «Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».


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Теги: виклик, волинянин, бійка
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