Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку





Коли ж правоохоронці стали з’ясовувати ситуацію, 42-річний чоловік від своїх слів відрікся, - пише газета



Тож правоохоронці на чоловіка склали адміністративний протокол, як це передбачає стаття 183 КУпАП. У ній йдеться: «Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Лобачівка Горохівського районі викликав поліцейських, розповівши їм, що його побили.Коли ж правоохоронці стали з’ясовувати ситуацію, 42-річний чоловік від своїх слів відрікся, - пише газета Волинь-нова. Тож правоохоронці на чоловіка склали адміністративний протокол, як це передбачає стаття 183 КУпАП. У ній йдеться: «Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

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