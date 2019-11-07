Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку
Сьогодні, 09:37
Житель села Лобачівка Горохівського районі викликав поліцейських, розповівши їм, що його побили.
Коли ж правоохоронці стали з’ясовувати ситуацію, 42-річний чоловік від своїх слів відрікся, - пише газета Волинь-нова.
Тож правоохоронці на чоловіка склали адміністративний протокол, як це передбачає стаття 183 КУпАП. У ній йдеться: «Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Коли ж правоохоронці стали з’ясовувати ситуацію, 42-річний чоловік від своїх слів відрікся, - пише газета Волинь-нова.
Тож правоохоронці на чоловіка склали адміністративний протокол, як це передбачає стаття 183 КУпАП. У ній йдеться: «Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку
Сьогодні, 09:37
В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19, на Волині – 109
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 16 квітня
Сьогодні, 09:11