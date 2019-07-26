вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині загасили пожежу на торф'янику

На Волині загасили пожежу на торф'янику
16 квітня ліквідували пожежу на торф'янику біля села Піща Шацького району.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Загорання виникло у середу, 15 квітня. На місці події працювали 10 рятувальників 11-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк управління ДСНС у Волинській області.

До гасіння пожежі залучили пожежний автомобіль та мотопомпу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, торф'яник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині загасили пожежу на торф'янику
Сьогодні, 10:10
Розпочався обмін полоненими: Україна повертає 19 своїх громадян
Сьогодні, 09:51
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 16 квітня
Сьогодні, 09:45
Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку
Сьогодні, 09:37
В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19, на Волині – 109
Сьогодні, 09:32
Схожі новини
На Волині третій день гасять пожежу на торф’янику На Волині третій день гасять пожежу на торф’янику
15 квітень, 08:58
Суцільний дим: на Волині вже тиждень борються з пожежею торфу Суцільний дим: на Волині вже тиждень борються з пожежею торфу
14 квітень, 09:43
У волинському селі – дві пожежі У волинському селі – дві пожежі
26 липень, 2019, 10:17
У Чорнобилі продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. ВІДЕО У Чорнобилі продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. ВІДЕО
Сьогодні, 04:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині загасили пожежу на торф'янику
Сьогодні, 10:10
 0
Розпочався обмін полоненими: Україна повертає 19 своїх громадян
Сьогодні, 09:51
 0
У селі на Волині двоє п'яних чоловіків вдерлися в хату і побили людей
Сьогодні, 09:45
 0
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 16 квітня
Сьогодні, 09:45
 0
Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку
Сьогодні, 09:37
 0
Медіа
відео
1/8