На Волині загасили пожежу на торф'янику





Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.



Загорання виникло у середу, 15 квітня. На місці події працювали 10 рятувальників 11-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк управління ДСНС у Волинській області.



До гасіння пожежі залучили пожежний автомобіль та мотопомпу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 квітня ліквідували пожежу на торф'янику біля села Піща Шацького району.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.Загорання виникло у середу, 15 квітня. На місці події працювали 10 рятувальників 11-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк управління ДСНС у Волинській області.До гасіння пожежі залучили пожежний автомобіль та мотопомпу.

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