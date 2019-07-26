На Волині загасили пожежу на торф'янику
Сьогодні, 10:10
16 квітня ліквідували пожежу на торф'янику біля села Піща Шацького району.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Загорання виникло у середу, 15 квітня. На місці події працювали 10 рятувальників 11-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк управління ДСНС у Волинській області.
До гасіння пожежі залучили пожежний автомобіль та мотопомпу.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Загорання виникло у середу, 15 квітня. На місці події працювали 10 рятувальників 11-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк управління ДСНС у Волинській області.
До гасіння пожежі залучили пожежний автомобіль та мотопомпу.
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