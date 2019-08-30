Розпочався обмін полоненими: Україна повертає 19 своїх громадян





Як повідомляє Офіс президента, з огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію, - пише



Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх».



«Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні. Україна має визволити всіх своїх громадян», – йдеться в повідомленні.



Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – повернулися 76 громадян. Наразі тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії.



«Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення», – зауважили в ОП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.Як повідомляє Офіс президента, з огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію, - пише УНІАН Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх».«Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні. Україна має визволити всіх своїх громадян», – йдеться в повідомленні.Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – повернулися 76 громадян. Наразі тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії.«Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення», – зауважили в ОП.

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