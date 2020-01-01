Поліція встановлює, що робив у санаторії «Червона калина» померлий від коронавірусу волинянин





І мав на це повне право, стверджують в обласній адміністрації, - пише



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Зокрема, заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко каже, що оскільки санаторій має статус санаторно-лікувального закладу, то прямої заборони на його роботу у рішеннях комісій місцевих ТЕБ і НС, а також інших урядових рішеннях не було



"Попри це, ми завжди (від початку карантину, – ред.) рекомендували припинити свою діяльність цим закладам і на сьогодні «Червона калина», як й інші подібні заклади, не працює", - сказав посадовець.



Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що у санаторії перебував заражений COVID-19 пенсіонер з Волині. Минулої суботи 72-річний чоловік помер.



Нині ж правоохоронці мають встановити, на яких підставах він перебував у санаторії «Червона Калина» аж до початку квітня.



Зокрема, ведеться адміністративне провадження. Витребувані всі пояснення від цього закладу, у т.ч., якщо йдеться конкретно про мешканця Нововолинська, то правоохоронці мають встановити перебував він на лікуванні, оздоровленні чи відпочинку.



"Якщо йдеться про лікування, то це одна категорія – це зовсім не підпадає під адмінправопорушення. Якщо ж він знаходився на якихось інших формах перебування в «Червоній калині» - це суттєво змінюватиме позицію правоохоронних органів у цій ситуації", - повідомив заступник голови ОДА Ігор Тимошенко.



Інформацію щодо розпочатого розслідування підтвердили і правоохоронці. Втім, результатів поки немає.



Головний лікар «Червоної Калини» Микола Сивий заявляв, що у працівників закладу, з якими контактував хворий, симптоми хвороби досі не проявилися, тож ймовірність інфікування у санаторії його очільник виключає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині правоохоронці перевірять, що під час карантину робив у санаторії «Червона калина» померлий від коронавірусу волинянин. Заклад закрився не відразу після оголошення карантину.І мав на це повне право, стверджують в обласній адміністрації, - пише Радіо трек Зокрема, заступник голови Рівненської ОДАкаже, що оскільки санаторій має статус санаторно-лікувального закладу, то прямої заборони на його роботу у рішеннях комісій місцевих ТЕБ і НС, а також інших урядових рішеннях не було"Попри це, ми завжди (від початку карантину, – ред.) рекомендували припинити свою діяльність цим закладам і на сьогодні «Червона калина», як й інші подібні заклади, не працює", - сказав посадовець.Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що у санаторії перебував заражений COVID-19 пенсіонер з Волині. Минулої суботи 72-річний чоловік помер.Нині ж правоохоронці мають встановити, на яких підставах він перебував у санаторії «Червона Калина» аж до початку квітня.Зокрема, ведеться адміністративне провадження. Витребувані всі пояснення від цього закладу, у т.ч., якщо йдеться конкретно про мешканця Нововолинська, то правоохоронці мають встановити перебував він на лікуванні, оздоровленні чи відпочинку."Якщо йдеться про лікування, то це одна категорія – це зовсім не підпадає під адмінправопорушення. Якщо ж він знаходився на якихось інших формах перебування в «Червоній калині» - це суттєво змінюватиме позицію правоохоронних органів у цій ситуації", - повідомив заступник голови ОДА Ігор Тимошенко.Інформацію щодо розпочатого розслідування підтвердили і правоохоронці. Втім, результатів поки немає.Головний лікар «Червоної Калини» Микола Сивий заявляв, що у працівників закладу, з якими контактував хворий, симптоми хвороби досі не проявилися, тож ймовірність інфікування у санаторії його очільник виключає.

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