Розповіли про стан хворих на COVID-19 у Володимирі
Сьогодні, 10:45
Станом 11:00 16 квітня підтвердили 9 випадків COVID-19: 6 у жителів Володимира-Волинського, 3 – району.
За добу виявили 2 нові випадки коронавірусу у Володимирі. Чоловік та жінка – із числа контактних осіб хворої на коронавірус, йдеться на сайті мерії.
Щодо стану хворих, із загальної кількості одну особу госпіталізували, її стан лікарі розцінюють як стабільний, середньої важкості.
Інші хворі перебувають на амбулаторному лікуванні, ознак захворювання не мають. Усім їм зробили забори матеріалу для проведення повторної ПЛР-діагностики.
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За добу виявили 2 нові випадки коронавірусу у Володимирі. Чоловік та жінка – із числа контактних осіб хворої на коронавірус, йдеться на сайті мерії.
Щодо стану хворих, із загальної кількості одну особу госпіталізували, її стан лікарі розцінюють як стабільний, середньої важкості.
Інші хворі перебувають на амбулаторному лікуванні, ознак захворювання не мають. Усім їм зробили забори матеріалу для проведення повторної ПЛР-діагностики.
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