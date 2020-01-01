Розповіли про стан хворих на COVID-19 у Володимирі





За добу виявили 2 нові випадки коронавірусу у Володимирі. Чоловік та жінка – із числа контактних осіб хворої на коронавірус, йдеться на сайті мерії.



Щодо стану хворих, із загальної кількості одну особу госпіталізували, її стан лікарі розцінюють як стабільний, середньої важкості.



Інші хворі перебувають на амбулаторному лікуванні, ознак захворювання не мають. Усім їм зробили забори матеріалу для проведення повторної ПЛР-діагностики.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом 11:00 16 квітня підтвердили 9 випадків COVID-19: 6 у жителів Володимира-Волинського, 3 – району.За добу виявили 2 нові випадки коронавірусу у Володимирі. Чоловік та жінка – із числа контактних осіб хворої на коронавірус, йдеться на сайті мерії.Щодо стану хворих, із загальної кількості одну особу госпіталізували, її стан лікарі розцінюють як стабільний, середньої важкості.Інші хворі перебувають на амбулаторному лікуванні, ознак захворювання не мають. Усім їм зробили забори матеріалу для проведення повторної ПЛР-діагностики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію