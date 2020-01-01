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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли про стан хворих на COVID-19 у Володимирі

Розповіли про стан хворих на COVID-19 у Володимирі
Станом 11:00 16 квітня підтвердили 9 випадків COVID-19: 6 у жителів Володимира-Волинського, 3 – району.

За добу виявили 2 нові випадки коронавірусу у Володимирі. Чоловік та жінка – із числа контактних осіб хворої на коронавірус, йдеться на сайті мерії.

Щодо стану хворих, із загальної кількості одну особу госпіталізували, її стан лікарі розцінюють як стабільний, середньої важкості.

Інші хворі перебувають на амбулаторному лікуванні, ознак захворювання не мають. Усім їм зробили забори матеріалу для проведення повторної ПЛР-діагностики.





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Теги: коронавірус, Володимир-Волинський
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