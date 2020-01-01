вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч

На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч
На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 100 тисяч гривень.

Так, 14 квітня, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль під керування поляка, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Водій подав товаросупровідні документи, згідно яких переміщувалися «багатофункціональні кухонні комбайни KITCHEN MACHINE».

В результаті повного митного огляду транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 1433 пачки «вафлі хрусткої», торгової марки «Excelsior», загальною вартістю 100,3 тис. грн.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч
На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч
На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч
На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вафлі, товар, поляк, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Володимиром сталась аварія: травмувалось двоє людей
Сьогодні, 11:01
У Нововолинську хворий на коронавірус потрапив до реанімації
Сьогодні, 10:55
На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч
Сьогодні, 10:53
Розповіли про стан хворих на COVID-19 у Володимирі
Сьогодні, 10:45
Благодійники передали волинським лікарням прилади для вимірювання рівня кисню в крові
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
На волинській митниці вилучили товар вартістю понад мільйон гривень На волинській митниці вилучили товар вартістю понад мільйон гривень
02 квітень, 16:33
Через «Ягодин» поляк хотів незаконно провезти одяг як засоби гігієни. ФОТО Через «Ягодин» поляк хотів незаконно провезти одяг як засоби гігієни. ФОТО
01 квітень, 14:45
На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни
23 березень, 13:45
На «Ягодині» у фурі знайшли декілька мішків незадекларованого одягу та взуття На «Ягодині» у фурі знайшли декілька мішків незадекларованого одягу та взуття
24 лютий, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні за добу захворіло понад 100 лікарів
Сьогодні, 11:34
 0
Під Володимиром сталась аварія: травмувалось двоє людей
Сьогодні, 11:01
 0
У Нововолинську хворий на коронавірус потрапив до реанімації
Сьогодні, 10:55
 0
На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч
Сьогодні, 10:53
 0
Розповіли про стан хворих на COVID-19 у Володимирі
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8