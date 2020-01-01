На «Ягодині» у поляка конфіскували солодощі на 100 тисяч





Так, 14 квітня, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль під керування поляка, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.



Водій подав товаросупровідні документи, згідно яких переміщувалися «багатофункціональні кухонні комбайни KITCHEN MACHINE».



В результаті повного митного огляду транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 1433 пачки «вафлі хрусткої», торгової марки «Excelsior», загальною вартістю 100,3 тис. грн.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 100 тисяч гривень.Так, 14 квітня, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль під керування поляка, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.Водій подав товаросупровідні документи, згідно яких переміщувалися «багатофункціональні кухонні комбайни KITCHEN MACHINE».В результаті повного митного огляду транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 1433 пачки «вафлі хрусткої», торгової марки «Excelsior», загальною вартістю 100,3 тис. грн.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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