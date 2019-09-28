Під Володимиром сталась аварія: травмувалось двоє людей





Про це



ДТП трапилася 15 квітня о 14:14 на трасі за сполученням “Луцьк-Володимир-Волинський”.



Правоохоронці встановили, що водій Audi A4, житель Нововолинська їхав у напрямку до міста Володимира-Волинського. 31-річний чоловік здійснив маневр обгону і під час цього не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримувався дистанції та інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автівкою ВАЗ 2107, що їхала попереду. Автомобілем, у який в’їхав водій Audi, кермував 21-річний житель селища Локачі.



Внаслідок автопригоди водій “Жигулів” отримав закритий перелом великої гомілкової кістки і був госпіталізований у травматологічне відділення Володимир-Волинського ТМО. 57-річна пасажирка цього ж авто отримала травми у вигляді забою лівої гомілки, але не госпіталізовувалася.



Транспортні засоби учасників ДТП доставили території майданчика Володимир-Волинського відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці, що у Володимир-Волинському районі трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це “Княжому Граду” повідомили Володимир-Волинському відділі поліції.ДТП трапилася 15 квітня о 14:14 на трасі за сполученням “Луцьк-Володимир-Волинський”.Правоохоронці встановили, що водій Audi A4, житель Нововолинська їхав у напрямку до міста Володимира-Волинського. 31-річний чоловік здійснив маневр обгону і під час цього не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримувався дистанції та інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автівкою ВАЗ 2107, що їхала попереду. Автомобілем, у який в’їхав водій Audi, кермував 21-річний житель селища Локачі.Внаслідок автопригоди водій “Жигулів” отримав закритий перелом великої гомілкової кістки і був госпіталізований у травматологічне відділення Володимир-Волинського ТМО. 57-річна пасажирка цього ж авто отримала травми у вигляді забою лівої гомілки, але не госпіталізовувалася.Транспортні засоби учасників ДТП доставили території майданчика Володимир-Волинського відділу поліції.

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