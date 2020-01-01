Повідомили деталі нічної бучі біля магазину «Сім23» у Луцьку





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомляли про пограбування цього магазину вночі 16 квітня. На місці працювали декілька екіпажів поліції.



Як розповіли правоохоронці, зловмисники намагалися розбити вітрину магазину, проте пограбування не було. Факт зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Наразі з'ясовують усі обставини інциденту.



У патрульній поліції додали, що вітрину у «Сім23» таки розбили. Винуватців події затримали. Більше деталей - згодом.

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