Волинські підприємці розповіли, як «виживає» бізнес під час карантину





Про це каже доктор економічних наук Олена Лютак, - пише



З її слів, третина малого бізнесу збанкрутує, великий бізнес “виживе” за рахунок того, що продовжує виробничий процес.



Туристична компанія “Нові мандри” під час карантину зачинена. Її керівник, представник малого бізнесу Віталій Новицький розповів про збитки, які несе його бізнес в умовах світової пандемії коронавірусу. Каже, що у компанії працює — 8 людей, поки що нікого не звільняли, люди перебувають у відпустці за власний рахунок.



“ Ми готувалися до трошки слабшого удару, він глибше нас дістав, але все одно поки що достатньо часу ми ще зможемо протриматися. Йде травень і ми розуміємо, що й цього місяця ніхто нікуди не полетить. І всі броні зроблені у травні ми теж пробуватимемо після закінчення карантину, ми знову будемо переносити тури далі”, - розповідає Віталій Новицький.



Сотням волинянам перенесли відпочинок на інший період. Зі слів керівника туристичної компанії, відновлять свою роботу після офіційного завершення карантину. Та це ще не означає, каже він, що вдасться галузі стати на той рівень, який був до карантину.



"Швидко вклинитися в роботу, в повному обсязі туристичний бізнес не зможе. Український внутрішній ринок не покриє попит і він не може дати відповідний сервіс. Знаючи арифметику нашої туристичної галузі, це буде досить дорого. І українське море стане дорожче, і гори, наш Світязь він і без карантинів щороку дорожчає. Тому внутрішній туризм цього всього не покриє. І не всі, хто їздив за кордон, знають скільки це коштує, не готові будуть такі самі гроші або, навіть, дорожче платити за внутрішній відпочинок", - продовжує розповідь Віталій Новицький.



“Особливою катастрофічною є ситуація у сфері туристичного бізнесу, де задіяні і готельний бізнес і заклади харчування. Тому вихід із цієї кризи буде надзвичайно тяжким для цього сектору. І малий і середній бізнес постраждає найбільше”, - каже професорка Луцького національного технічного університету Олена Лютак.



“Малі і середні підприємці по наших оцінках зібрали десь до 70 відсотків виручки. Це, навіть, ті підприємства, які зуміли вчасно зорієнтуватися на продаж їжі на замовлення, доставку їжі. Стосовно великих підприємств, то 20 великих підприємств також закрилися. Хотілося б розказати про "Кромберг енд Шуберт", яке закрилося, але виплачують у повному обсязі своїм працівникам зарплату”, - каже в.о. начальника управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Андрій Ткачук.



На волинському підприємстві “Модерн-Експо” трудиться 2 тисячі працюючих, які виготовляють обладнання для закладів торгівлі. Його директор Петро Пилипюк розповів, чому вони продовжують працювати в умовах карантину.



“Достатньо сьогодні зупинитися на тиждень і перестати виконувати свої зобов’язання, як наше місце займуть конкуренти і повернутися туди буде дуже складно. І це неминуче приведе до скорочення персоналу, а ми вважаємо, що в умовах кризи дуже важливо зберегти робочі місця”, - розповідає генеральний директор підприємства, голова об’єднання роботодавців Волині Петро Пилипюк.



Він говорить, що із перших днів карантину запровадили міри безпеки. Ця міжнародна компанія торік до бюджетів різних рівнів сплатила понад 400 мільйонів гривень податків. Нині, каже голова об’єднання роботодавців Волині, збитків крупний волинський бізнес не зазнає, а будуть лише недоотримані доходи через пандемію коронавірусу.



“Ми з перших днів зорієнтувалися, замовили маски. За три дні ми забезпечили увесь колектив необхідною кількістю масок. Ми відправили всіх, хто міг працювати віддалено. Це порядка 600 людей із 2000. Окрім того, забезпечили всі необхідні місця дезинфікуючими засобами. Ми ще зрозуміли, що є ризики в громадському транспорті. Уклали договір із перевізником. Всіх наших працівників, хто змушений був далі працювати, ми працюємо по змінах — 7 днів на тиждень, цілодобово. Таким чином, одночасно на підприємство доїжджало на роботу 300 людей. У нас доволі велике підприємство. Ми використовуємо 30 тисяч квадратних метрів. Це дозволяло нам дотримуватися умов карантину. Створили групи у вайбері, кожен працівник перед тим, як їхати на роботу обов’язково міряв і міряє температуру і надсилає своєму керівнику і він вже приймає рішення.”, - продовжує розповідь Петро Пилипюк.



За словами економістки Олени Лютак, фінансові прогалини проглядатимуться практично у всіх галузях економіки.



З початку року волинські платники податків сплатили до бюджетів усіх рівнів два мільярди 241 мільйон гривень платежів. Речниця податкової служби на Волині Олена Нікотіна каже, що надходження до зведеного бюджету зросли на 303 мільйони гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Нині у світі продовжується падіння паливного ринку. Економіка Волині пов’язана зі світовою, розповів експерт Андрій Ткачук. В Україні, говорить, автозаправні комплекси втратять до 50 відсотків прибутків цього місяця. Допоможе “вижити” волинянам під час карантину аграрний сектор — додав експерт. На одній із нарад керівник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко сказав: на Волині вдосталь зерна, аби повністю забезпечити населення хлібобулочними виробами. Крім цього в області достатні запаси цукру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Малий і середній бізнес Волині перебуває у фінансовій кризі, великому — легше.Про це каже доктор економічних наук, - пише Суспільне Волині.

З її слів, третина малого бізнесу збанкрутує, великий бізнес “виживе” за рахунок того, що продовжує виробничий процес.Туристична компанія “Нові мандри” під час карантину зачинена. Її керівник, представник малого бізнесурозповів про збитки, які несе його бізнес в умовах світової пандемії коронавірусу. Каже, що у компанії працює — 8 людей, поки що нікого не звільняли, люди перебувають у відпустці за власний рахунок.“ Ми готувалися до трошки слабшого удару, він глибше нас дістав, але все одно поки що достатньо часу ми ще зможемо протриматися. Йде травень і ми розуміємо, що й цього місяця ніхто нікуди не полетить. І всі броні зроблені у травні ми теж пробуватимемо після закінчення карантину, ми знову будемо переносити тури далі”, - розповідає Віталій Новицький.Сотням волинянам перенесли відпочинок на інший період. Зі слів керівника туристичної компанії, відновлять свою роботу після офіційного завершення карантину. Та це ще не означає, каже він, що вдасться галузі стати на той рівень, який був до карантину."Швидко вклинитися в роботу, в повному обсязі туристичний бізнес не зможе. Український внутрішній ринок не покриє попит і він не може дати відповідний сервіс. Знаючи арифметику нашої туристичної галузі, це буде досить дорого. І українське море стане дорожче, і гори, наш Світязь він і без карантинів щороку дорожчає. Тому внутрішній туризм цього всього не покриє. І не всі, хто їздив за кордон, знають скільки це коштує, не готові будуть такі самі гроші або, навіть, дорожче платити за внутрішній відпочинок", - продовжує розповідь Віталій Новицький.“Особливою катастрофічною є ситуація у сфері туристичного бізнесу, де задіяні і готельний бізнес і заклади харчування. Тому вихід із цієї кризи буде надзвичайно тяжким для цього сектору. І малий і середній бізнес постраждає найбільше”, - каже професорка Луцького національного технічного університету Олена Лютак.“Малі і середні підприємці по наших оцінках зібрали десь до 70 відсотків виручки. Це, навіть, ті підприємства, які зуміли вчасно зорієнтуватися на продаж їжі на замовлення, доставку їжі. Стосовно великих підприємств, то 20 великих підприємств також закрилися. Хотілося б розказати про "Кромберг енд Шуберт", яке закрилося, але виплачують у повному обсязі своїм працівникам зарплату”, - каже в.о. начальника управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Андрій Ткачук.На волинському підприємстві “Модерн-Експо” трудиться 2 тисячі працюючих, які виготовляють обладнання для закладів торгівлі. Його директор Петро Пилипюк розповів, чому вони продовжують працювати в умовах карантину.“Достатньо сьогодні зупинитися на тиждень і перестати виконувати свої зобов’язання, як наше місце займуть конкуренти і повернутися туди буде дуже складно. І це неминуче приведе до скорочення персоналу, а ми вважаємо, що в умовах кризи дуже важливо зберегти робочі місця”, - розповідає генеральний директор підприємства, голова об’єднання роботодавців ВолиніВін говорить, що із перших днів карантину запровадили міри безпеки. Ця міжнародна компанія торік до бюджетів різних рівнів сплатила понад 400 мільйонів гривень податків. Нині, каже голова об’єднання роботодавців Волині, збитків крупний волинський бізнес не зазнає, а будуть лише недоотримані доходи через пандемію коронавірусу.“Ми з перших днів зорієнтувалися, замовили маски. За три дні ми забезпечили увесь колектив необхідною кількістю масок. Ми відправили всіх, хто міг працювати віддалено. Це порядка 600 людей із 2000. Окрім того, забезпечили всі необхідні місця дезинфікуючими засобами. Ми ще зрозуміли, що є ризики в громадському транспорті. Уклали договір із перевізником. Всіх наших працівників, хто змушений був далі працювати, ми працюємо по змінах — 7 днів на тиждень, цілодобово. Таким чином, одночасно на підприємство доїжджало на роботу 300 людей. У нас доволі велике підприємство. Ми використовуємо 30 тисяч квадратних метрів. Це дозволяло нам дотримуватися умов карантину. Створили групи у вайбері, кожен працівник перед тим, як їхати на роботу обов’язково міряв і міряє температуру і надсилає своєму керівнику і він вже приймає рішення.”, - продовжує розповідь Петро Пилипюк.За словами економістки Олени Лютак, фінансові прогалини проглядатимуться практично у всіх галузях економіки.З початку року волинські платники податків сплатили до бюджетів усіх рівнів два мільярди 241 мільйон гривень платежів. Речниця податкової служби на Волині Олена Нікотіна каже, що надходження до зведеного бюджету зросли на 303 мільйони гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року.Нині у світі продовжується падіння паливного ринку. Економіка Волині пов’язана зі світовою, розповів експерт Андрій Ткачук. В Україні, говорить, автозаправні комплекси втратять до 50 відсотків прибутків цього місяця. Допоможе “вижити” волинянам під час карантину аграрний сектор — додав експерт. На одній із нарад керівник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко сказав: на Волині вдосталь зерна, аби повністю забезпечити населення хлібобулочними виробами. Крім цього в області достатні запаси цукру.

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