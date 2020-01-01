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Що у декларації начальника управління транспорту та інфраструктури Волинської ОДА

Що у декларації начальника управління транспорту та інфраструктури Волинської ОДА
Начальник управління транспорту та інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації Наталія Остапкович задекларувала два будинки та дві земельні ділянки, які належать їй та дочці.

Чиновниця вказала, що приписана у селі Голоби Ковельського району, а проживає у селі Боратин Луцького району, - інформує Волинь online.

З 2009 року володіє житловим будинком загальною площею 58,2 м. кв. у селі Голоби. З 2012 року має 15 соток землі у тому ж селі.

У 2018 році у дочки Софії Остапкович з’явилася земельна ділянка площею 16,8 соток вартістю 23,143 тисячі гривень та житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами площею 139,5 кв. м. вартістю 261,437 гривень у селі Боратин.

У 2019 році Наталія Остапкович отримала 329,8 тисячі гривень зарплати та 4 гривні бонусів.

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Теги: декларація, Наталія Остапкович
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