Що у декларації начальника управління транспорту та інфраструктури Волинської ОДА

Наталія Остапкович задекларувала два будинки та дві земельні ділянки, які належать їй та дочці.



Чиновниця вказала, що приписана у селі Голоби Ковельського району, а проживає у селі Боратин Луцького району, - інформує



З 2009 року володіє житловим будинком загальною площею 58,2 м. кв. у селі Голоби. З 2012 року має 15 соток землі у тому ж селі.



У 2018 році у дочки Софії Остапкович з’явилася земельна ділянка площею 16,8 соток вартістю 23,143 тисячі гривень та житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами площею 139,5 кв. м. вартістю 261,437 гривень у селі Боратин.



У 2019 році Наталія Остапкович отримала 329,8 тисячі гривень зарплати та 4 гривні бонусів.

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