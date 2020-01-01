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Великдень в умовах карантину: коли і як освячуватимуть паски у Струмівці та Підгайцях

Великдень в умовах карантину: коли і як освячуватимуть паски у Струмівці та Підгайцях
У храмах сіл Підгайці та Струмівка паски освячуватимуть протягом двох днів – у суботу та неділю.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.

Зауважують, що такий графік освячення великодніх смаколиків унеможливить скупчення та близький контакт людей.

Підгайці

У Свято-Михайлівському храмі діятиме такий графік: 18 квітня (субота) кошики освячуватимуть з 10.00 години ранку до вечора. Настоятель, отець Іван уточнив, що перебуватиме у храмі до початку Пасхальної всенічної. У ніч Пасхи (19 квітня) освячення великодніх кошиків відбудеться на вулиці Гоголя, близько 3-ої години.

У храмі святого благовірного князя Олександра Невського настоятель, отець Димитрій, в суботу розпочне освячення пасок об 11-й годині і воно триватиме до 15.00. У неділю освячення здійснюватиметься після 3-ої години ночі на прилеглих вулицях.

Струмівка

У храмі Всіх Святих Землі Української в суботу освячення великодніх смаколиків триватиме з 15.00 до 17.00 години. Як зазначив настоятель, отець Михайло, для бажаючих освятити паску в Пасхальну ніч, це буде зроблено після Святкового Богослужіння поза межами храму.

Настоятель храму святого апостола Андрія Первозванного отець Степан повідомив, що в суботу освячення великодніх кошиків відбудеться в храмі з 13.00 до 14.00 години. В неділю, після Пасхальної служби (орієнтовно 3-тя година ночі), паски освячуватимуть на подвір’ї храму та придорожній території.

Усі священослужителі наголосили, що в суботу в храмах слідкуватимуть за тим, аби всередину одночасно не заходило багато людей, а кількість їх перебування у храмі не перевищувала допустимої. Освячення святкових кошиків у Великодню ніч буде проводитися з дотримання усіх правил карантину, встановлених Урядом України, а саме: безпечна дистанція між парафіянами, наявність захисних масок тощо. Представників "зони ризику" та дітей попросили залишатися вдома. Мирянам рекомендовано на освячення пасок не йти цілими сім'ями, як раніше, а доручити зробити це комусь одному з членів родини.

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Теги: Луцький район, освячення пасок, розклад
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