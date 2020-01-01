Великдень в умовах карантину: коли і як освячуватимуть паски у Струмівці та Підгайцях





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Зауважують, що такий графік освячення великодніх смаколиків унеможливить скупчення та близький контакт людей.



Підгайці



У Свято-Михайлівському храмі діятиме такий графік: 18 квітня (субота) кошики освячуватимуть з 10.00 години ранку до вечора. Настоятель, отець Іван уточнив, що перебуватиме у храмі до початку Пасхальної всенічної. У ніч Пасхи (19 квітня) освячення великодніх кошиків відбудеться на вулиці Гоголя, близько 3-ої години.



У храмі святого благовірного князя Олександра Невського настоятель, отець Димитрій, в суботу розпочне освячення пасок об 11-й годині і воно триватиме до 15.00. У неділю освячення здійснюватиметься після 3-ої години ночі на прилеглих вулицях.



Струмівка



У храмі Всіх Святих Землі Української в суботу освячення великодніх смаколиків триватиме з 15.00 до 17.00 години. Як зазначив настоятель, отець Михайло, для бажаючих освятити паску в Пасхальну ніч, це буде зроблено після Святкового Богослужіння поза межами храму.



Настоятель храму святого апостола Андрія Первозванного отець Степан повідомив, що в суботу освячення великодніх кошиків відбудеться в храмі з 13.00 до 14.00 години. В неділю, після Пасхальної служби (орієнтовно 3-тя година ночі), паски освячуватимуть на подвір’ї храму та придорожній території.



Усі священослужителі наголосили, що в суботу в храмах слідкуватимуть за тим, аби всередину одночасно не заходило багато людей, а кількість їх перебування у храмі не перевищувала допустимої. Освячення святкових кошиків у Великодню ніч буде проводитися з дотримання усіх правил карантину, встановлених Урядом України, а саме: безпечна дистанція між парафіянами, наявність захисних масок тощо. Представників "зони ризику" та дітей попросили залишатися вдома. Мирянам рекомендовано на освячення пасок не йти цілими сім'ями, як раніше, а доручити зробити це комусь одному з членів родини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У храмах сіл Підгайці та Струмівка паски освячуватимуть протягом двох днів – у суботу та неділю.Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.Зауважують, що такий графік освячення великодніх смаколиків унеможливить скупчення та близький контакт людей.У Свято-Михайлівському храмі діятиме такий графік: 18 квітня (субота) кошики освячуватимуть з 10.00 години ранку до вечора. Настоятель, отець Іван уточнив, що перебуватиме у храмі до початку Пасхальної всенічної. У ніч Пасхи (19 квітня) освячення великодніх кошиків відбудеться на вулиці Гоголя, близько 3-ої години.У храмі святого благовірного князя Олександра Невського настоятель, отець Димитрій, в суботу розпочне освячення пасок об 11-й годині і воно триватиме до 15.00. У неділю освячення здійснюватиметься після 3-ої години ночі на прилеглих вулицях.У храмі Всіх Святих Землі Української в суботу освячення великодніх смаколиків триватиме з 15.00 до 17.00 години. Як зазначив настоятель, отець Михайло, для бажаючих освятити паску в Пасхальну ніч, це буде зроблено після Святкового Богослужіння поза межами храму.Настоятель храму святого апостола Андрія Первозванного отець Степан повідомив, що в суботу освячення великодніх кошиків відбудеться в храмі з 13.00 до 14.00 години. В неділю, після Пасхальної служби (орієнтовно 3-тя година ночі), паски освячуватимуть на подвір’ї храму та придорожній території.Усі священослужителі наголосили, що в суботу в храмах слідкуватимуть за тим, аби всередину одночасно не заходило багато людей, а кількість їх перебування у храмі не перевищувала допустимої. Освячення святкових кошиків у Великодню ніч буде проводитися з дотримання усіх правил карантину, встановлених Урядом України, а саме: безпечна дистанція між парафіянами, наявність захисних масок тощо. Представників "зони ризику" та дітей попросили залишатися вдома. Мирянам рекомендовано на освячення пасок не йти цілими сім'ями, як раніше, а доручити зробити це комусь одному з членів родини.

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