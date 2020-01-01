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У Луцьку трапилася ДТП за участю двох позашляховиків

У Луцьку трапилася ДТП за участю двох позашляховиків
На кільці поблизу луцького стадіону «Авангард» трапилась ДТП – зіткнулися два позашляховики.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія трапилась близько 12:00, при перетині дороги зіткнулись позашляховики Toyota Land Cruiser та Volkswagen Toureg.

Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження, на місці ДТП ускладнений рух.

У Луцьку трапилася ДТП за участю двох позашляховиків

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Теги: Луцьк, аварія, ДТП, позашляховики
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