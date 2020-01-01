У Луцьку трапилася ДТП за участю двох позашляховиків





Про це



Аварія трапилась близько 12:00, при перетині дороги зіткнулись позашляховики Toyota Land Cruiser та Volkswagen Toureg.



Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження, на місці ДТП ускладнений рух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кільці поблизу луцького стадіону «Авангард» трапилась ДТП – зіткнулися два позашляховики.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія трапилась близько 12:00, при перетині дороги зіткнулись позашляховики Toyota Land Cruiser та Volkswagen Toureg.Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження, на місці ДТП ускладнений рух.

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