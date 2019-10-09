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На Волині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. ФОТО

На Волині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. ФОТО
Учора після обіду поблизу річки Західний Буг, по якій проходить лінія кордону, українські та польські прикордонники зірвали незаконну оборудку контрабандистів.

Про це йдеться на сайті Держприкодонної служби України.

Побачивши прикордонників, які здійснювали патрулювання місцевості, контрабандисти почали втікати. Аби їх затримати, правоохоронці здійснили попереджувальні постріли вгору. В результаті, одну особу затримали, ще кільком вдалося втекти в бік н.п. Гуща.

В ході спільних пошукових дій як з українського, так і з польського боку виявили сигарети загальною кількістю майже 40 ящиків. Також на місці перебування правопорушників виявили гумовий човен та весла.

Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до цього правопорушення осіб.

На Волині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. ФОТО
На Волині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. ФОТО
На Волині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. ФОТО

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Теги: прикордонник, Волинь, контрабандисти
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