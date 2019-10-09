На Волині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. ФОТО





Про це



Побачивши прикордонників, які здійснювали патрулювання місцевості, контрабандисти почали втікати. Аби їх затримати, правоохоронці здійснили попереджувальні постріли вгору. В результаті, одну особу затримали, ще кільком вдалося втекти в бік н.п. Гуща.



В ході спільних пошукових дій як з українського, так і з польського боку виявили сигарети загальною кількістю майже 40 ящиків. Також на місці перебування правопорушників виявили гумовий човен та весла.



Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до цього правопорушення осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора після обіду поблизу річки Західний Буг, по якій проходить лінія кордону, українські та польські прикордонники зірвали незаконну оборудку контрабандистів.Про це йдеться на сайті Держприкодонної служби України.Побачивши прикордонників, які здійснювали патрулювання місцевості, контрабандисти почали втікати. Аби їх затримати, правоохоронці здійснили попереджувальні постріли вгору. В результаті, одну особу затримали, ще кільком вдалося втекти в бік н.п. Гуща.В ході спільних пошукових дій як з українського, так і з польського боку виявили сигарети загальною кількістю майже 40 ящиків. Також на місці перебування правопорушників виявили гумовий човен та весла.Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до цього правопорушення осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію