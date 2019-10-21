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На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу

На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу
У Локачинському районі викрили лісопорушника, який здійснив крадіжку деревини породи сосна.

Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

14 квітня поліцейські Локачинського відділення поліції спільно з лісовою охороною ДП «СЛАП «Локачі Агроліс»» встановили особу місцевого жителя, що здійснив крадіжку деревини породи сосна з лісового масиву на території Локачинського району.

Викрадене майно вилучили. За цим фактом слідчими внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна – крадіжка). Санкція статті передбачає зокрема позбавлення волі до 3 років.

Крадію, за погодженням із Локачинським відділом Володимир-Волинської місцевої прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування триває.

На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу
На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу

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Теги: крадіжка, лісопорушник, Волинь
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