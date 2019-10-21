На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу
Сьогодні, 13:02
У Локачинському районі викрили лісопорушника, який здійснив крадіжку деревини породи сосна.
Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
14 квітня поліцейські Локачинського відділення поліції спільно з лісовою охороною ДП «СЛАП «Локачі Агроліс»» встановили особу місцевого жителя, що здійснив крадіжку деревини породи сосна з лісового масиву на території Локачинського району.
Викрадене майно вилучили. За цим фактом слідчими внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна – крадіжка). Санкція статті передбачає зокрема позбавлення волі до 3 років.
Крадію, за погодженням із Локачинським відділом Володимир-Волинської місцевої прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
14 квітня поліцейські Локачинського відділення поліції спільно з лісовою охороною ДП «СЛАП «Локачі Агроліс»» встановили особу місцевого жителя, що здійснив крадіжку деревини породи сосна з лісового масиву на території Локачинського району.
Викрадене майно вилучили. За цим фактом слідчими внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна – крадіжка). Санкція статті передбачає зокрема позбавлення волі до 3 років.
Крадію, за погодженням із Локачинським відділом Володимир-Волинської місцевої прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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