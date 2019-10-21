На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу





Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.



14 квітня поліцейські Локачинського відділення поліції спільно з лісовою охороною ДП «СЛАП «Локачі Агроліс»» встановили особу місцевого жителя, що здійснив крадіжку деревини породи сосна з лісового масиву на території Локачинського району.



Викрадене майно вилучили. За цим фактом слідчими внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна – крадіжка). Санкція статті передбачає зокрема позбавлення волі до 3 років.



Крадію, за погодженням із Локачинським відділом Володимир-Волинської місцевої прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському районі викрили лісопорушника, який здійснив крадіжку деревини породи сосна.Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.14 квітня поліцейські Локачинського відділення поліції спільно з лісовою охороною ДП «СЛАП «Локачі Агроліс»» встановили особу місцевого жителя, що здійснив крадіжку деревини породи сосна з лісового масиву на території Локачинського району.Викрадене майно вилучили. За цим фактом слідчими внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна – крадіжка). Санкція статті передбачає зокрема позбавлення волі до 3 років.Крадію, за погодженням із Локачинським відділом Володимир-Волинської місцевої прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію