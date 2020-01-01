На Волині благодійники ремонтують комп'ютери і дарують дітям-сиротам
Сьогодні, 13:22
Княгининівська спілка учасників АТО проводить акцію «Великоднє свято – дитині у хату! Чужих дітей не буває!».
Про це розповів газеті «Волинь» голова спілки Юрій Хомич.
«Ми допомагаємо дітям-сиротам, дітям з обмеженою можливістю та з малозабезпечених сімей», – пояснив Юрій Хомич.
Розукомплектовані комп'ютери спілці передають з магазину оргтехніки. Майстри докуповують складові, дещо беруть з того, що мають, і доводять техніку до ладу. 6 комп'ютерів уже служать дітям. Ще три-чотири мають вручити до Великодня.
Юрій Хомич від імені закликає волинян долучатися, бо коштів на деталі не вистачає, а справа варто того, щоб до неї долучитися.
«Ми й надалі працюємо в цьому напрямку. Будемо вдячні будь-якій вашій допомозі, як матеріально-технічній так і фінансовій. Тел. 067-750-6501, 099-970-2526 (голови спілки Ю. Хомича)», – звертаються до людей спілчани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів газеті «Волинь» голова спілки Юрій Хомич.
«Ми допомагаємо дітям-сиротам, дітям з обмеженою можливістю та з малозабезпечених сімей», – пояснив Юрій Хомич.
Розукомплектовані комп'ютери спілці передають з магазину оргтехніки. Майстри докуповують складові, дещо беруть з того, що мають, і доводять техніку до ладу. 6 комп'ютерів уже служать дітям. Ще три-чотири мають вручити до Великодня.
Юрій Хомич від імені закликає волинян долучатися, бо коштів на деталі не вистачає, а справа варто того, щоб до неї долучитися.
«Ми й надалі працюємо в цьому напрямку. Будемо вдячні будь-якій вашій допомозі, як матеріально-технічній так і фінансовій. Тел. 067-750-6501, 099-970-2526 (голови спілки Ю. Хомича)», – звертаються до людей спілчани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В одному з районів Волині – 23 хворих на COVID-19: у яких населених пунктах виявили інфекцію
Сьогодні, 13:35
На Волині благодійники ремонтують комп'ютери і дарують дітям-сиротам
Сьогодні, 13:22
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 13:20
На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу
Сьогодні, 13:02