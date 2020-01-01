На Волині благодійники ремонтують комп'ютери і дарують дітям-сиротам





Про це розповів газеті



«Ми допомагаємо дітям-сиротам, дітям з обмеженою можливістю та з малозабезпечених сімей», – пояснив Юрій Хомич.



Розукомплектовані комп'ютери спілці передають з магазину оргтехніки. Майстри докуповують складові, дещо беруть з того, що мають, і доводять техніку до ладу. 6 комп'ютерів уже служать дітям. Ще три-чотири мають вручити до Великодня.



Юрій Хомич від імені закликає волинян долучатися, бо коштів на деталі не вистачає, а справа варто того, щоб до неї долучитися.



«Ми й надалі працюємо в цьому напрямку. Будемо вдячні будь-якій вашій допомозі, як матеріально-технічній так і фінансовій. Тел. 067-750-6501, 099-970-2526 (голови спілки Ю. Хомича)», – звертаються до людей спілчани.

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