вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині благодійники ремонтують комп'ютери і дарують дітям-сиротам

На Волині благодійники ремонтують комп'ютери і дарують дітям-сиротам
Княгининівська спілка учасників АТО проводить акцію «Великоднє свято – дитині у хату! Чужих дітей не буває!».

Про це розповів газеті «Волинь» голова спілки Юрій Хомич.

«Ми допомагаємо дітям-сиротам, дітям з обмеженою можливістю та з малозабезпечених сімей», – пояснив Юрій Хомич.

Розукомплектовані комп'ютери спілці передають з магазину оргтехніки. Майстри докуповують складові, дещо беруть з того, що мають, і доводять техніку до ладу. 6 комп'ютерів уже служать дітям. Ще три-чотири мають вручити до Великодня.

Юрій Хомич від імені закликає волинян долучатися, бо коштів на деталі не вистачає, а справа варто того, щоб до неї долучитися.

«Ми й надалі працюємо в цьому напрямку. Будемо вдячні будь-якій вашій допомозі, як матеріально-технічній так і фінансовій. Тел. 067-750-6501, 099-970-2526 (голови спілки Ю. Хомича)», – звертаються до людей спілчани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Княгининівська спілка учасників АТО, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В одному з районів Волині – 23 хворих на COVID-19: у яких населених пунктах виявили інфекцію
Сьогодні, 13:35
У першого заступника голови Рівненської ОДА підтвердили коронавірус
Сьогодні, 13:27
На Волині благодійники ремонтують комп'ютери і дарують дітям-сиротам
Сьогодні, 13:22
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 13:20
На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
Благодійники передали волинським лікарням прилади для вимірювання рівня кисню в крові Благодійники передали волинським лікарням прилади для вимірювання рівня кисню в крові
Сьогодні, 10:41
Лучанка, яка живе в ОАЕ, роздала 5 тонн продуктових наборів людям похилого віку. ФОТО Лучанка, яка живе в ОАЕ, роздала 5 тонн продуктових наборів людям похилого віку. ФОТО
14 квітень, 22:21
Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО
07 квітень, 18:30
«З миру по нитці»: на кошти меценатів для медиків волинської лікарні куплять захисний одяг «З миру по нитці»: на кошти меценатів для медиків волинської лікарні куплять захисний одяг
05 квітень, 16:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську – аварія за участю Mercedes та Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
Як будівельна компанія «Інвестор» працює в умовах карантину. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 14:32
 0
Заради безпеки рідних: волинянин повернувся з-за кордону та самоізолювався в окремій забудові
Сьогодні, 14:17
 0
У селі на Волині через несправність пічного опалення горів будинок
Сьогодні, 14:14
 0
«PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс у кіно*
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8