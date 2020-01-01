В одному з районів Волині – 23 хворих на COVID-19: у яких населених пунктах виявили інфекцію





Про це повідомили завідувач Старовижівського районного лабораторного відділення Любомльського міжрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Михайло Дяченко та головна лікарка комунального некомерційного підприємства «Старовижівський центр первинної медичної допомоги» Старовижівської районної ради Наталія Капітула, інформує



По одному зареєстрували у Галиній Волі та Брідках, 2 – у Седлищі, 19 – у Старій Вижівці. За добу виявили 6 нових випадків ураження.



«Загалом у районі на сьогодні вже взято 264 проби для дослідження методом ПЛР від 132 осіб, які були направлені у Луцьк. З них у 23 жителів району виявили позитивний результат, у 22 – негативний. Решта ще перебуває на дослідженні. Чому так довго воно здійснюється, сказати важко. Але працювати в умовах невизначеності надзвичайно складно. Це тримає в неабиякій напрузі усіх медиків району, адже не секрет, що проби були взяті і в багатьох наших колег, – зауважує Наталія Капітула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 16 квітня на Старовижівщині – 23 хворих COVID-19.Про це повідомили завідувач Старовижівського районного лабораторного відділення Любомльського міжрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»та головна лікарка комунального некомерційного підприємства «Старовижівський центр первинної медичної допомоги» Старовижівської районної ради, інформує Район.Стара Вижівка По одному зареєстрували у Галиній Волі та Брідках, 2 – у Седлищі, 19 – у Старій Вижівці. За добу виявили 6 нових випадків ураження.«Загалом у районі на сьогодні вже взято 264 проби для дослідження методом ПЛР від 132 осіб, які були направлені у Луцьк. З них у 23 жителів району виявили позитивний результат, у 22 – негативний. Решта ще перебуває на дослідженні. Чому так довго воно здійснюється, сказати важко. Але працювати в умовах невизначеності надзвичайно складно. Це тримає в неабиякій напрузі усіх медиків району, адже не секрет, що проби були взяті і в багатьох наших колег, – зауважує Наталія Капітула.

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