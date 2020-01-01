У першого заступника голови Рівненської ОДА підтвердили коронавірус
Сьогодні, 13:27
У першого заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергія Подоліна підтвердили діагноз COVID-19. Позитивний результат інфікування показав сьогодні, 16 квітня, вранці ПЛР-тест.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні вранці ПЛР-тест підтвердив у мене КОВІД-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я вже повідомляв журналістів. Перевірявся, як один із контактних осіб із раніше зафіксованими інфікованими», – зазначив Сергій Подолін.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні вранці ПЛР-тест підтвердив у мене КОВІД-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я вже повідомляв журналістів. Перевірявся, як один із контактних осіб із раніше зафіксованими інфікованими», – зазначив Сергій Подолін.
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