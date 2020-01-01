У першого заступника голови Рівненської ОДА підтвердили коронавірус

Сергія Подоліна підтвердили діагноз COVID-19. Позитивний результат інфікування показав сьогодні, 16 квітня, вранці ПЛР-тест.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



«Сьогодні вранці ПЛР-тест підтвердив у мене КОВІД-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я вже повідомляв журналістів. Перевірявся, як один із контактних осіб із раніше зафіксованими інфікованими», – зазначив Сергій Подолін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У першого заступника голови Рівненської обласної державної адміністраціїпідтвердили діагноз COVID-19. Позитивний результат інфікування показав сьогодні, 16 квітня, вранці ПЛР-тест.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.«Сьогодні вранці ПЛР-тест підтвердив у мене КОВІД-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я вже повідомляв журналістів. Перевірявся, як один із контактних осіб із раніше зафіксованими інфікованими», – зазначив Сергій Подолін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію