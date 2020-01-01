Волонтери розповіли про дитину волинського атовця, якій охочі можуть допомогти

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.День народження незабаром зустріне. Хлопець є сином кадрового офіцера, начальника командного пункту. Микола декілька разів був в АТО на самій передовій, за старшого у розвідці, і щоразу повертався цілим і неушкодженим, нагороджений грамотами та подяками за сумлінну працю. Біда ж настигла його неподалік військової частини у Бродах, що на Львівщині, куди 23 січня 2018 р. чоловік повіз здавати річний звіт. Нетверезий водій збив 39-річного військовослужбовця на пішохідному переході та втік із місця події. Микола пролежав 17 днів у комі і, не прийшовши до тями, 9 лютого 2018 р. помер.Навчається хлопець у 8 класі однієї з місцевих шкіл. Вчиться старанно, найбільше любить уроки біології, фізики та алгебри. Окрім того, хлопець має ще додаткові заняття з математики, інформатики та англійської мови, відвідує басейн та займається спортом. По вечорах до карантину бігав на стадіоні.Що ж до захоплень, то це, безумовно, комп’ютерні технології. Але майбутню професію Ілля обирає собі серед спеціальностей медика чи фармацевта-дослідника. Цікавиться дослідами та лікарськими рослинам.Цього року зусиллями волонтерів Ілля подорожував до Данії. Хлопець каже, що закордоном є безліч цікавого та пізнавального. Мріє також відвідати США, Китай та будь-які інші країни.Для своєї матусі Вікторії синочок уже зараз є значною підтримкою, хоча часом може й посперечатись з нею. Адже схожий він на неньку лише зовні, а характер успадкував від тата. Ілля говорить, що його мама – борець, і, попри все, намагається бути щасливою. Її девіз: «Щаслива мама – щасливі діти». Звичайно, у ситуації, яка склалася, це надзвичайно складно, але з такою підтримкою від дітей у неї все вийде. Щиро любить Ілля свою молодшу сестричку, хоча й частенько сперечається з нею. Вони багато часу проводять разом на подвір’ї, залюбки ганяють м’яча з сусідськими хлопцями. А ще має хлопець дуже хорошу хрещену матір, на підтримку якої може завжди розраховувати.Наостанок додамо, що родина отримала компенсацію по втраті годувальника, та Вікторія не має змоги працювати з двома дітьми. І хоча на життя не нарікає (бо знає що є родини, яким значно тяжче), та все ж буде рада та щиро вдячна будь-якому знаку уваги до її іменинника, будь-якому подарунку чи щирому вітанню.Зробити сюрприз хлопчині може кожен, привітавши його з днем народження. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Ілля Кравчук - 14 років (20.04.2006). м. Ковель. Зріст: 168; розмір взуття: 41.