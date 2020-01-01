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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Підтримка для медиків»: у луцькій поліклініці розповіли, чому записали кумедне відео з «антикорона денс»

«Підтримка для медиків»: у луцькій поліклініці розповіли, чому записали кумедне відео з «антикорона денс»
У КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» розповіли, чому медики станцювали «антикоронавірусний танець» та записали його на відео.

Як повідомив кореспонденту УНІАН, директор закладу Ігор Гнетньов, відео записали на початку цього тижня.

Нагадаємо, декілька медиків у жартівливому форматі затанцювали у захисних костюмах під пісню The Dance Queen Group - Funky Town.
AntiCorona Dans!

«Це підтримка для медиків, які на передовій борються з COVID-19. Записали відео суто для себе, тож питання його поширення спочатку не стояло. Всі переживають, і ми хотіли людей якось заспокоїти та підбадьорити», - розповів він.

За його словами, кількість медиків в кадрі обмежена з огляду на карантинні заходи.

«Десь до 10 працівників задіяно. Це ті, хто забезпечує чергування на блокпостах навколо Луцька, та безпосередньо виїжджає до пацієнтів для забору вірусологічного матеріалу для ПЛР -дослідження», - зазначив Гнетньов.

Він додав, що після завершення карантину випустять повнометражний кліп за участю луцьких медиків.




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Теги: медики, Луцьк, танець, коронавірус
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