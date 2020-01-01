«Підтримка для медиків»: у луцькій поліклініці розповіли, чому записали кумедне відео з «антикорона денс»





Як повідомив кореспонденту Ігор Гнетньов, відео записали на початку цього тижня.



Нагадаємо,

AntiCorona Dans!



«Це підтримка для медиків, які на передовій борються з COVID-19. Записали відео суто для себе, тож питання його поширення спочатку не стояло. Всі переживають, і ми хотіли людей якось заспокоїти та підбадьорити», - розповів він.



За його словами, кількість медиків в кадрі обмежена з огляду на карантинні заходи.



«Десь до 10 працівників задіяно. Це ті, хто забезпечує чергування на блокпостах навколо Луцька, та безпосередньо виїжджає до пацієнтів для забору вірусологічного матеріалу для ПЛР -дослідження», - зазначив Гнетньов.



Він додав, що після завершення карантину випустять повнометражний кліп за участю луцьких медиків.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» розповіли, чому медики станцювали «антикоронавірусний танець» та записали його на відео.Як повідомив кореспонденту УНІАН , директор закладу, відео записали на початку цього тижня.Нагадаємо, декілька медиків у жартівливому форматі затанцювали у захисних костюмах під пісню The Dance Queen Group - Funky Town.AntiCorona Dans!«Це підтримка для медиків, які на передовій борються з COVID-19. Записали відео суто для себе, тож питання його поширення спочатку не стояло. Всі переживають, і ми хотіли людей якось заспокоїти та підбадьорити», - розповів він.За його словами, кількість медиків в кадрі обмежена з огляду на карантинні заходи.«Десь до 10 працівників задіяно. Це ті, хто забезпечує чергування на блокпостах навколо Луцька, та безпосередньо виїжджає до пацієнтів для забору вірусологічного матеріалу для ПЛР -дослідження», - зазначив Гнетньов.Він додав, що після завершення карантину випустять повнометражний кліп за участю луцьких медиків.

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