«PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс у кіно*





Зазначається, що в період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок, - повідомили організатори.



Замовлення можна зробити на сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 15 квітня розпочинається спільний проект "NutsbyMax" та "PremierCity" – "Заряжайся та розважайся".Зазначається, що в період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок, - повідомили організатори.Замовлення можна зробити на сайті www.nutsbymax.com. В графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.

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