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«PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс у кіно*

«PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс у кіно*
З 15 квітня розпочинається спільний проект "NutsbyMax" та "PremierCity" – "Заряжайся та розважайся".

Зазначається, що в період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок, - повідомили організатори.

Замовлення можна зробити на сайті www.nutsbymax.com. В графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.
«PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс у кіно*

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Теги: акція, PremierCity
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