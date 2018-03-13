«PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс у кіно*
Сьогодні, 14:07
З 15 квітня розпочинається спільний проект "NutsbyMax" та "PremierCity" – "Заряжайся та розважайся".
Зазначається, що в період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок, - повідомили організатори.
Замовлення можна зробити на сайті www.nutsbymax.com. В графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.
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Зазначається, що в період карантину потрібно замовити 2 горіхових набори та отримати сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок, - повідомили організатори.
Замовлення можна зробити на сайті www.nutsbymax.com. В графі Промокод зазначте "Кіно" і ви гарантовано отримаєте подарунок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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