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У селі на Волині через несправність пічного опалення горів будинок

У селі на Волині через несправність пічного опалення горів будинок
У селі Мукошин Любешівського району сталася пожежа – горів житловий будинок.

Про це пише газета "Нове життя".

Як повідомив провідний інспектор УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, попередня причина пожежі - несправність пічного опалення.

Нагадаємо, що 14 квітня у селі Біличі Любомльського району горів дерев'яний будинок.

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Теги: Мукошин, пожежа
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