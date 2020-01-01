У селі на Волині через несправність пічного опалення горів будинок
Сьогодні, 14:14
У селі Мукошин Любешівського району сталася пожежа – горів житловий будинок.
Про це пише газета "Нове життя".
Як повідомив провідний інспектор УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, попередня причина пожежі - несправність пічного опалення.
Нагадаємо, що 14 квітня у селі Біличі Любомльського району горів дерев'яний будинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише газета "Нове життя".
Як повідомив провідний інспектор УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, попередня причина пожежі - несправність пічного опалення.
Нагадаємо, що 14 квітня у селі Біличі Любомльського району горів дерев'яний будинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Заради безпеки рідних: волинянин повернувся з-за кордону та самоізолювався в окремій забудові
Сьогодні, 14:17
У селі на Волині через несправність пічного опалення горів будинок
Сьогодні, 14:14
«PremierCity» дарує сертифікат на посткарантинний сеанс у кіно*
Сьогодні, 14:07
«Підтримка для медиків»: у луцькій поліклініці розповіли, чому записали кумедне відео з «антикорона денс»
Сьогодні, 13:55