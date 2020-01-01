У селі на Волині через несправність пічного опалення горів будинок





Про це пише газета



Як повідомив провідний інспектор УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, попередня причина пожежі - несправність пічного опалення.



Нагадаємо, що 14 квітня у селі Біличі Любомльського району

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мукошин Любешівського району сталася пожежа – горів житловий будинок.Про це пише газета "Нове життя" Як повідомив провідний інспектор УДСНС у Волинській області, попередня причина пожежі - несправність пічного опалення.Нагадаємо, що 14 квітня у селі Біличі Любомльського району горів дерев'яний будинок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію